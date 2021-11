Au Costa Rica, les élections du Nicaragua observées par les exilés d'Ortega

J'utilise plutôt l’expression « pantomime ». Parce que c'est un cirque ! On ne peut même pas parler de fraude électorale : quand il y a fraude, c’est qu’il y a des concurrents et un décompte des votes truqué. Mais dans le cas de ce scrutin, on ne peut pas parler de fraude. C'est un combat de boxe lors duquel le boxeur a laissé son adversaire enfermé à l'extérieur du gymnase, où l'arbitre est un employé du boxeur, et où seuls les partisans de ce dernier ont pu pénétrer dans le gymnase, de telle sorte qu’il est le seul combattant. C'est une mascarade