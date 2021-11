Brésil: face à l’inflation galopante, la population plonge dans la précarité

Les consommateurs brésiliens sont les premiers atteints par l’inflation et leur situation est de plus en plus précaire.

Le Brésil fait face à une inflation parmi les plus importantes du monde. Une inflation à deux chiffres au mois de septembre, avec 10,25% en douze mois, cela n’était pas arrivé depuis 2016. Alors que le pays voit sa monnaie, le real, se dévaloriser de mois en mois, la Banque centrale a à nouveau relevé son taux directeur à 7,75%. C’est la sixième hausse consécutive depuis le début de l’année. Et les consommateurs brésiliens sont évidemment les premiers atteints par cette inflation. Leur situation est de plus en plus précaire.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Au volant de sa voiture, Ron vient de recevoir un appel d’un ami. Entre chauffeurs Uber, ils se donnent les bons plans pour faire le plein de carburant à moindres frais. « Parce que ça augmente dans toutes les stations-service, raconte Ron, donc on part à la chasse, on va là où c’est le moins cher. Mais malheureusement, on est en train de payer pour travailler. On n’a pas le choix, il faut travailler. »

Il regrette que le prix de la course n’a pas été augmentée malgré l’inflation. C’est aussi le cas pour Karina Rodrigues, dont le salaire n’a pas bougé alors que ses dépenses ont quasiment doublé. « Des produits de base comme le riz ou les haricots sont à des prix absurdes, dit-elle. Pour deux kilos ont paie quasiment 20 reais. Alors qu’avant, deux kilos c’était 8 reais. »

Vivre à crédit devient de plus en plus fréquent

Alors, les Brésiliens n’ont pas d’autre choix que d’adapter leur consommation. Edinaldo de Sousa a arrêté de manger de la viande rouge, et il achète toujours en fonction des promotions. « La viande rouge, on ne peut plus en manger, confie-t-elle. On peut choisir entre le poulet et le poisson, mais il faut scruter les fins de marché, parce sinon au début tout est cher : la viande… même les œufs sont chers ! »

Les prix du gaz, de l’eau et de l’électricité ont eux aussi augmenté cette année, et de plus en plus de Brésiliens sont obligés de vivre à crédit. Une situation compliquée à un an de l’élection présidentielle.

