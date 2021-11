Covid-19: au Texas, les centres de vaccination des enfants font le plein

Depuis la recommandation émise par le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain de vacciner les enfants, les 900 établissements au Texas qui vaccinent les petits de 5 à 11 ans ont reçu un nombre de demandes inattendu.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Claude a 6 ans. Sa mère Roselyn Ruth est en larmes, tellement soulagée qu’il ait eu son vaccin. « J’ai attendu tellement de temps qu’il soit vacciné, confie-t-elle. J’avais tellement peur. Je reçois tous les jours des emails de son école annonçant que tel ou tel est testé positif. Je ne comprends pas, alors qu’on a le vaccin, on a cette chance, qu’on ne veuille pas protéger nos enfants. »

Aubrey a 10 ans, elle est aussi venue avec sa mère Anna qui raconte : « Depuis que j’ai eu mon vaccin, j’ai voulu qu’elle ait le sien, qu’on ait la même protection. Hier elle me demandait quand elle serait vaccinée, et bien aujourd’hui ! »

Des formes sévères du virus touchent aussi les plus petits

Dans certains hôpitaux, pour rassurer les enfants il y a des sucreries, des chiens thérapeutiques ou des jouets. Mais, contrairement aux adolescents qui peuvent gagner une bourse pour leurs études s’il se vaccinent ou les adultes qui peuvent recevoir un chèque, rien n’est prévu pour les enfants à ce stade.

« Je ne pense pas qu’on ait recours à des mesures d’incitation pour les enfants, explique David Persse, l’autorité médicale de Houston. En fait, on s’est rendu compte que ce n’était pas aussi efficace avec les adultes que nous l’espérions. Quand les hôpitaux pédiatriques du Texas ont commencé à prendre des rendez-vous en ligne, ils ont très vite été remplis et ils ont dû allonger leurs horaires. On s’y attendait, car les quelques enfants atteint du Covid tombent hélas gravement malades. »

Vingt-deux enfants de 5 à 11 ans sont morts du Covid-19, et plus de 120 ont été traités pour des symptômes sévères.

