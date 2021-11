Reportage

Présidentielle au Nicaragua: une exposition au Costa Rica rend hommage aux prisonniers politiques

Olama Hurtado Chamorro a passé 46 jours en prison. Aujourd’hui, 4 membres de sa famille sont incarcérés. © Marie Normand/RFI

J-1 avant des élections présidentielle et législatives controversées au Nicaragua. Le président Daniel Ortega se présente à un 4e mandat consécutif avec sa femme, la vice-présidente Rosario Murillo. Le couple n’a plus aucun adversaire sérieux : tous ont été emprisonnés ou se sont réfugiés à l'étranger. Selon les organisations de défense des droits de l'homme locales et internationales, le pays compte actuellement 155 prisonniers politiques. Une exposition leur rend hommage au siège de l’Assemblée nationale du Costa Rica, le pays voisin où depuis le début de l’année plus de 35 000 Nicaraguayens ont demandé l’asile.