États-Unis: un mouvement de foule fait huit morts lors d'un festival au Texas

Huit morts, 25 blessés dont un enfant de 10 ans, une tragédie sans précédent s’est déroulée lors d’un concert de rap à Houston vendredi soir. Les autorités enquêtent encore pour découvrir les raisons de cet incident.

À 21h30 vendredi 5 novembre, des jeunes de 14, 16, 21, 23 et 27 ans sont morts écrasés ou piétinés quand une foule de 50 000 personnes s’est pressée contre la scène où se produisait l’artiste Travis Scott, rapporte notre correspondant à Houston, Thomas Harms. Plus de 300 personnes ont dû être traitées pour des blessures sur place, en comptant les éraflures et contusions mineures, selon les autorités.

Le concert s'est poursuivi pendant 37 minutes alors que les secours faisaient sortir les premières victimes. Sur des vidéos on voit des jeunes monter sur scène pour crier d'arrêter le concert sans succès. L'organisateur Live Nation aurait accepté d'arrêter la représentation mais le rappeur Travis Scott a joué tout son set.

« Beaucoup de rumeurs circulent depuis sur les réseaux sociaux, je demande à tous d’être prudents et de ne pas croire ces théories, a déclaré Sylvester Turner, le maire de Houston. Mais aucune piste n’est écartée. »

Le rappeur américain Travis Scott, qui a lancé le festival Astroworld en 2018 s'est dit « absolument dévasté » dans un communiqué publié samedi.

Il y avait plus de 500 policiers sur place, et plus de 700 forces de sécurité privée.

Le producteur de concert pointé du doigt

Pourtant, dans l’après-midi, les portes ont été forcées par la foule et des milliers de personnes ont pu entrer en faisant tomber les grilles autour de l’Astroworld. L’organisateur, Live Nation, va fournir les vidéos des caméras placées sur le site.

Mais ce n’est pas la première fois que le producteur de concert est mis en question pour des défaillances. Plus de dix violations des normes de sécurité ont été constatées entre 2016 et 2019.

« En 2019 déjà, l’Astroworld, où se produisaient des célébrités du hip hop, a été le théâtre d’incidents similaires, a affirmé Lina Hidalgo, qui est à la tête du comté de Houston. Des barricades ont été forcées, et il y a avait déjà eu des problèmes de contrôle de la foule. Mais des actions avaient été prises après cet événement. »

Les autorités demandent au public de transmettre les informations en leur possession pour faire avancer l’enquête.

