Nicaragua: au Costa Rica, les opposants à Ortega donnent de la voix

Alors que les Nicaraguayens étaient invités à élire leur président et leurs députés, ce dimanche 7 novembre, l'opposition en exil est descendue dans la rue pour appeler à boycotter les urnes. Ce scrutin ne trompe personne : les cinq candidats inscrits pour affronter Daniel Ortega sont des faire-valoir compromis avec le pouvoir. Tous ses rivaux sérieux ont été placés en détention. La principale marche avait lieu au Costa Rica voisin.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à San José, Marie Normand

Le Costa Rica est le pays qui a accueilli le plus de Nicaraguayens en exil depuis le début des manifestations contre le président Daniel Ortega et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, en avril 2018. Ils sont 103 500 dans ce pays voisin, selon la Direction des migrations et des étrangers.

Alors que leur pays votait, environ 3 000 d'entre eux se sont retrouvés ce dimanche dans le centre de la capitale costaricaine. La manifestation s'est terminée vers 19 heures (heure française), devant l'Assemblée nationale du Costa Rica, après un kilomètre et demi de marche en plein cœur de San José sous la pluie.

Environ 3000 personnes sont rassemblées à San José pour demander la libération des prisonniers politique et appeler les Nicaraguayens à boycotter le scrutin. #Nicaragua @RFI pic.twitter.com/HcHzmcd9Ev — Marie Normand (@normandmarie) November 7, 2021

Certains participants sont venus de très loin, du nord du pays par exemple, avec des groupes de paysans qui ont des représentants emprisonnés au Nicaragua.

► Lire aussi : Au Costa Rica, les élections du Nicaragua observées par les exilés

Tous s'étaient donné rendez-vous en matinée, drapeaux bleu et blanc nicaraguayen à la main, symbole du soulèvement populaire de 2018 durement réprimé à l'époque – plus du 300 morts. Ce drapeau, il n'est plus possible aujourd'hui de l'arborer dans la rue au Nicaragua, sous peine de prison.

Les personnes qui marchent maintenant avec ce drapeau dans la rue au Nicaragua sont arrêtées. Les autorités préfèrent qu'ils sortent avec le drapeau du Front sandiniste, le parti au pouvoir, et c'est tout. Pour eux, le drapeau bleu et blanc a représenté un danger. Ils ne nous permettent pas là-bas de dire librement qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays Glaucia Luna, drapeau nicaraguayen contre le gouvernement de Daniel Ortega Marie Normand

Certains sont venus déguisés, en clown par exemple, pour dénoncer disaient-ils un « cirque », « une farce électorale », bref une élection sans opposition réelle, puisqu'une quarantaine d'opposants ont été arrêtés, dont sept candidats à la présidentielle notamment. Des personnes dont les manifestants réclament bien sûr la libération.

Noel, qui se présente comme un vétéran de l’armée nicaraguayenne, et ancien sandiniste, est venu déguisé en clown. « C’est un cirque, pas une élection », explique-t-il. #Nicaragua pic.twitter.com/UoHGiEGpWj — Marie Normand (@normandmarie) November 7, 2021

Ce gouvernement est devenu une tragédie pour nous. Quand Daniel Ortega est arrivé au pouvoir, il a changé toute l'idée originelle de la révolution. Lui et sa famille ont commencé à s'enrichir de façon vertigineuse. Si nous mettions, nous l'opposition, un chien, un chat, ou un cheval en concurrence face à lui, on gagnerait les élections Noël, en clown, se présente comme un vétéran de l'armée, qui a cru à la révolution Marie Normand

► Réécouter : Gilles Bataillon évoque « le risque encouru pour les abstentionnistes » au Nicaragua

Les exilés du Costa Rica demandaient aussi aux Nicaraguayens de ne pas aller voter ce dimanche, même pour voter blanc ; de rester chez eux, pour ne pas donner l'impression d'une affluence devant les bureaux de vote.

Ils ont demandé enfin à la communauté internationale de ne pas reconnaitre les résultats des élections, voire d'imposer des sanctions au gouvernement Ortega.

Dire cela au Nicaragua, même sur les réseaux sociaux, suffit actuellement pour se retrouver incarcéré, pour une durée indéterminée, pour trahison à la patrie. Cela tombe sous le coup de nouvelles lois votées récemment, qui suppriment de fait toute liberté d'expression dans le pays.

Des manifestations similaires en soutien au Nicaragua ont été organisées à Barcelone, en Espagne et à Miami, aux États-Unis. Vingt-cinq marches étaient prévues à traverr le monde au total.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne