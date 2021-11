À la Une: élections au Nicaragua, une abstention de 80% selon l’opposition

Publicité Lire la suite

La journée électorale de dimanche a été marquée par une importante abstention au Nicaragua, selon la presse d’opposition. Selon l’observatoire « Urnas abiertas », plus de 80% des électeurs ont boudé le scrutin. C’est le titre du site d’information Confidencial. L’organisation qui s’appuie sur presque 1 500 observateurs non autorisés, rapporte de multiples d’actes d’intimidation des électeurs de la part de groupes paramilitaires devant les bureaux de vote.

Les forces de l’ordre ont été particulièrement présentes dans la ville de Masaya, un des bastions de l’opposition où la répression a été violente en 2018 lors des manifestations contre le gouvernement. D’après le journal La Prensa, cette présence n’a pas empêché l’église du quartier autochtone Monimbo d’appeler ses fidèles à l’abstention : « Nos doigts resteront propres », pouvait-on lire sur une pancarte accrochée sous un crucifix devant l’autel, une allusion à l’encre bleue utilisée pour marquer les doigts des électeurs une fois le bulletin glissé dans l’urne.

Quel avenir pour le Nicaragua ?

C’est la question posée par le journal colombien El Espectador. Selon le quotidien pour lequel le président Daniel Ortega a perdu les élections, l’avenir du pays sera sombre. Ce qui se passera après ce « cirque électoral » sera dramatique, estime le journal : il y aura plus de répression, plus de migrations et plus de persécutions politiques. Sans parler de la crise économique qui s’aggravera, écrit El Espectador.

Le journal costaricain El Mundo estime que la politique du régime Ortega accroit l’instabilité du pays. C’est un risque pour les pays voisins comme le Costa Rica, écrit le journal, qui souhaite que la communauté internationale augmente la pression sur le gouvernement nicaraguayen afin de « rétablir la démocratie dans le pays ».

Les États-Unis lèvent le travel ban

L’autre actualité sur le continent américain, c’est bien sur la levée du travel ban aux États-Unis. Après vingt mois de fermeture à cause de la pandémie du Covid-19, les États-Unis ont rouvert cette nuit leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés. Une décision très attendue du côté mexicain où les files de voitures devant les postes frontières atteignaient hier soir plus de cinq kilomètres, d’après le journal El Universal.

La première Mexicaine à pouvoir voyager à nouveau aux États-Unis s’appelle Claudia Guevera, elle a été interviewée dans sa voiture par le journal Milenio. « Je suis très contente, je vais faire des courses au Texas, je ne pensais pas être la première Mexicaine à traverser la frontière », explique cette mère de famille qui a donc choisi la voie terrestre se rendre aux États-Unis. D’une manière générale, la réouverture de la frontière entre ces deux pays signifie aussi un regain important d’activité touristique et donc économique. Entre San Ysidro en Californie et Tijuana au Mexique, 35 000 personnes circulent quotidiennement, rappelle Milenio.

La fermeture de la frontière a fait perdre à l’économie locale de San Ysidro 7 millions de dollars par semaine. De l’autre côté, à Tijuana, les commerçants se tiennent prêts pour recevoir à nouveau les flux de touristes quotidiens. Mais dans les jours qui viennent, il faudra s’armer de patience, le temps d’attente dans les files risque d’être long, selon les autorités mexicaines citées par Milenio.

La falsification des données climatiques

C’est une enquête exclusive du Washington Post : de nombreux pays ne déclarent pas la véritable quantité de leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors que les négociations à la COP26 entrent dans la deuxième semaine, le journal américain révèle que les données climatiques transférées aux Nations unies sont souvent erronées.

The Washington Post prend l’exemple de la Malaisie qui laisse entendre dans un rapport officiel que ses arbres absorbent du carbone quatre fois plus vite que son voisin l’Indonésie. « On se croit dans un univers parallèle », commente The Washington Post. Selon le journal, la Malaisie a seulement déclaré environ un tiers de ses émissions à effet de serre à l’ONU.

Ce genre de pratiques pose un vrai problème : comment lutter effacement contre le réchauffement climatique si les données obtenues sont erronées. Car si on ne connait même pas la véritable dimension de la pollution en CO2, comment peut-on savoir si les mesures sur lesquelles on négocie seront efficaces ou pas, s’interroge un expert de l’université de Stanford au Washington Post.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne