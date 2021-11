Elon Musk devrait céder 10% de ses actions dans Tesla après un vote sur Twitter

Le patron de Tesla, Elon Musk, a critiqué la volonté des démocrates américains de taxer la vente des actions de grandes entreprises. Ici, lors d'une visite au site de construction d'une fabrique géante de Tesla près de Berlin, le 13 août 2021. © Patrick Pleul, Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Elon Musk refait parler de lui sur les réseaux sociaux. L’excentrique patron de Tesla a lancé entre samedi 6 et dimanche 8 novembre un sondage demandant à ses 63 millions d’abonnés s’il doit vendre ou non 10 % de ses parts dans la compagnie qu’il dirige. Une transaction sur laquelle il devrait payer des impôts, alors que les élus démocrates débattent sur une plus lourde taxation des actions détenues par des milliardaires.