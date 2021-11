À la Une: le ministre péruvien de la Défense Walter Ayala présente sa démission

Publicité Lire la suite

Il est empêtré dans une affaire de promotion de responsables proches du gouvernement. C’est à la Une de la presse nationale. Il y a quatre jours, le président de gauche Pedro Castillo a destitué le commandant de l’armée, le général Vizcarra et le chef de l’armée de l’air. Les deux avaient refusé de céder à la pression du président et du ministre de la Défense Walter Ayala pour promouvoir des personnes proches du gouvernement non qualifiées pour des fonctions au sein de l’armée. Dans le journal Peru 21, l’ex-général Vizcarra décrit la réunion avec le président. « Je lui ai dit que c’était impossible d’octroyer des postes à des personnes qui ne font pas partie de la hiérarchie militaire, mais il voulait quand même savoir comment on pourrait y parvenir ».

Le journal El Comercio critique vivement l’attitude du président Castillo et de son ministre de la Défense. « Leur tentative d’influencer les processus de décision de l’armée est préoccupante, c’est un acte contre les institutions du pays », écrit El Comercio. Pour l’instant, Pedro Castillo n’a pas encore accepté la démission de son ministre de la Défense. La semaine dernière, il avait déjà perdu son ministre de l’Intérieur, qui a démissionné après avoir organisé une fête chez lui en violation des mesures anti-Covid.

Le Nicaragua de plus en plus isolé

Le pays se retrouve après la réélection du président Daniel Ortega dimanche dernier de plus en plus isolé en Amérique latine. La presse d’opposition relate le refus de plusieurs pays latino-américains de reconnaître les résultats du scrutin. De la République dominicaine au Pérou en passant par la Colombie, ces gouvernements rejettent un « simulacre d’élection », écrit le site d’information Confidencial. Daniel Ortega a été réélu dimanche dernier avec – officiellement – plus de 75% des voix. Des ONG locales estiment que le taux d’abstention atteignait en fait 80%.

Certains pays gouvernés par la gauche se sont cependant empressés de féliciter l’ancien guérillero sandiniste. C’est le cas de Cuba, de la Bolivie ou encore du Venezuela. Le président Nicolás Maduro a qualifié la victoire de Daniel Ortega d’« historique ». C’est à lire sur le site de la chaîne Telesur. Le journal en ligne Confidencial a pour sa part recueilli les témoignages de Nicaraguayens qui ont décidé de bouder les urnes ou de voter nul, « c’était leur façon de protester contre ce qu’ils appellent un scrutin frauduleux », écrit Confidentiel.

Selon le site d’information, les opposants interviewés n’ont pas beaucoup d’espoir quant à l’avenir du pays. Ils pensent que le gouvernement ne pourra pas résoudre la crise économique qui selon eux va empirer et pousser encore plus de Nicaraguayens à l’exil.

Jair Bolsonaro rejoindra le parti PL

Le président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro a décidé de rejoindre à nouveau un parti politique. C’est en Une du journal O Globo. Jair Bolsonaro a quitté le parti social libéral PSL qui lui avait permis de remporter les élections de 2018, et se tourne vers le centre droit. Il devrait rejoindre le Parti libéral PL. Ce n’est pas encore officiel, écrit la Folha de Sao Paulo, l’adhésion devrait se faire dans une dizaine de jours.

Une démarche poussée par le président du parti qui est condamné pour corruption et actuellement emprisonné. D’après Folha, certains responsables du parti ne voient cependant pas d’un bon œil l’arrivée de Jair Bolsonoro. Ils menacent déjà de quitter la formation, estimant que l’adhésion du président d’extrême droite à leur parti fera fuir les électeurs.

