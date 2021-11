Covid-19 au Pérou: 7 millions d'écoliers attendent toujours de pouvoir retourner en classe

Au Pérou, plus de 600 jours après le début de la pandémie, 90% des écoles sont toujours fermées. Dès le mois de juillet, le gouvernement péruvien avait pourtant annoncé la réouverture progressive des établissements scolaires, mais sur la base du volontariat des familles et en laissant la décision finale aux autorités locales. Résultat, quatre mois plus tard, 7 millions d'élèves attendent toujours de pouvoir regagner leur salle de classe.

Avec notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot

Cela fait plus d'un an et demi que la plupart des petits Péruviens sont littéralement privés d’école, car seuls 10% des établissements scolaires ont rouvert au Pérou. Et si les élèves sont censés suivre les cours en ligne depuis chez eux, la majorité d’entre eux n’ont pas cette possibilité.

« Mes neveux de 8 et 12 ans vivent dans la jungle dans une zone où il n’y a pas de réseau, confie Rosa Huaman, rencontrée à Lima. Ils étaient obligés de grimper tous les jours en haut d’une colline pour capter Internet et pouvoir suivre les cours. Ils ont fini par se fatiguer et ont arrêté l’école il y a un an déjà. »

Comme eux, 60% des foyers péruviens n’ont pas de connexion internet. Un chiffre qui monte même à 95% en milieu rural. Résultat, d’après une estimation réalisée par le ministère de l’Éducation l’année dernière, plus d’un élève sur huit a déjà décroché. Et les chiffres actuels sont certainement bien plus élevés.

« Volvamos a clases »

Depuis plusieurs mois déjà, des parents d’élèves et organisations internationales comme Unicef alertent donc sur la situation et ses conséquences désastreuses. Non seulement en terme d’apprentissage, mais aussi pour le bien-être et la santé mentale des enfants et adolescents. Le nombre de mineurs en dépression a par exemple augmenté de 50% l’année dernière.

Milagros Saenz, mère de trois enfants et porte-parole du collectif de parents « pour un retour en classe » (« Volvamos a clases »), dénonce l’incohérence des autorités péruviennes. « Dans ce pays, dit-elle, tout est ouvert : les casinos, les centres commerciaux, les restaurants... Tout sauf les écoles. Alors que la pandémie est à son niveau le plus bas, que 80% des enseignants sont vaccinés et que la science a démontré que les salles de classe ne sont pas des lieux plus contagieux que d’autres. »

Sous la pression médiatique, en début de semaine, le gouvernement péruvien a revu ses objectifs et a fixé à mars – au lieu de juillet – 2022 le retour en classe de tous les élèves. Mais les parents et autres acteurs du secteur exigent du gouvernement qu’il détaille comment il souhaite atteindre cet objectif.

