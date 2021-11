À la Une: le Congrès autorisé à obtenir des archives sur l’assaut du Capitole

Publicité Lire la suite

Cette décision de justice qui ne plaira sans doute pas à Donald Trump : un tribunal a autorisé la transmission au Congrès de documents liés à l’assaut contre le Capitole le 6 janvier dernier par des partisans de l’ancien président. Donald Trump avait tenté d’empêcher la diffusion de ces documents. Mais une juge fédérale en a décidé autrement, c’est à la Une du New York Times. Selon le journal, la juge estime que les pouvoirs constitutionnels du Congrès, qui a le droit de demander des informations, sont plus importants que le souhait du président de garder certaines informations secrètes. « La cour soutient que l’intérêt du public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législative et exécutive d’étudier les événements qui ont mené au 6 janvier », a écrit Tanya Chutkan dans sa décision, avant d’ajouter : « Les présidents ne sont pas des rois et celui qui veut que les documents ne soient pas dévoilés n’est pas président ».

Mais d’après le New York Times, il n’est pas sûr que les archives nationales transmettront rapidement les documents à la commission d’enquête parlementaire. Un porte-parole de Donald Trump laisse entendre que l’ancien président fera appel. Selon lui, « la bataille judiciaire ne fait que commencer ». En fait d’après le Washington Post, les républicains espèrent retarder l’affaire jusqu’aux élections de mi-mandat en novembre prochain lors desquelles ils espèrent reprendre le contrôle d’au moins une chambre du Congrès.

Comment résoudre le conflit avec le peuple mapuche ?

Le Parlement chilien a prolongé à la demande du président Sebastian Piñera de deux semaines de l’état d’exception dans le sud du pays. Deux régions sont secouées par un conflit avec le peuple mapuche. Cette prolongation intervient près d’une semaine après la mort d’un jeune autochtone mapuche. Il a été tué lors d’un affrontement avec la police dans la province d’Arauco. Selon le président conservateur Sebastian Piñera, il s’agissait d’une attaque d’un « groupe terroriste » qui avait utilisé des armes de « gros calibre » contre une patrouille de militaires et de policiers. Le journal La Tercera s’inquiète de la situation dans le sud où les violences « ont viré au conflit armé ». Jusqu’à il y a trois ans, les armes de guerre ne circulaient pas dans ces régions.

L’influence des trafiquants de drogue

Mais cela a changé sous l’influence des trafiquants de drogue, écrit le journal. Aujourd’hui il y a des groupes radicaux mapuches lourdement armés. Pour l’instant, ils n’opèrent pas encore comme une guérilla, mais leur « puissance de feu » a fortement augmenté, souligne La Tercera. Le journal s’interroge sur la meilleure façon d’y apporter une réponse. Une « militarisation de la police » serait une option. Mais cela pourrait entraîner un engrenage de la violence et donc l’instauration prolongée d’un état d’exception. La réponse au conflit, estime La Tercera, sera forcément politique. Il faut effectivement réfléchir à une forme de réparation aux injustices subies par le peuple mapuche. Et aussi à une manière de « moderniser » cette région, à favoriser son développement social et économique tout en y incluant le peuple mapuche.

En Haïti, la crise de carburant s’aggrave de jour en jour

Selon le journal Le Nouvelliste, « la population peine encore à trouver de l’essence pour fonctionner. La plupart des institutions du pays comme les écoles, les banques commerciales et plusieurs autres entreprises privées ne fonctionnent que trois jours par semaine ». Certains médias ont tout simplement cessé d’émettre. Le Nouvelliste a informé ses lecteurs que depuis lundi dernier la version papier du journal ne serait imprimée que trois fois par semaine. Pour l’instant, la police nationale n’a pas trouvé de solution pour résoudre la crise, souligne le quotidien de Port-au-Prince.

« Les Haïtiens doivent eux-mêmes assurer leur sécurité intérieure »

Et c’est dans ce contexte tendu que le secrétaire d’État adjoint américain chargé de la lutte contre les stupéfiants a terminé sa visite en Haïti. Et Todd Robinson avait un message en particulier pour les Haïtiens : il leur appartient d’assurer la sécurité intérieure du pays. Lors d’une conférence de presse, suivi par Le Nouvelliste, le diplomate, interrogé sur le rôle des États-Unis, a déclaré : « A la fin de la journée, ce n’est pas la communauté internationale qui interviendra pour sauver Haïti. Ce seront les Haïtiens, les autorités haïtiennes et la police nationale. »

