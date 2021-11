À la Une: violences en Bolivie sur fond de conflit politique

Des commerçants et des groupes d'opposition manifestent contre le président bolivien Luis Arce et une nouvelle loi débattue au parlement qui, selon eux, permettrait au gouvernement d'enquêter sur les avoirs de tout citoyen sans décision de justice, à La Paz, le 8 novembre 2021.

Depuis lundi, l’opposition bolivienne est en grève générale à durée illimitée. La raison, une loi sur le commerce informel duquel vivent bon nombre de Boliviens. Le gouvernement accuse l’opposition de prendre cette loi comme prétexte pour déstabiliser politiquement le pays.

Et cette situation risque de se tendre encore davantage aujourd'hui. Puisque « l'opposition a lancé un ultimatum au chef de l'État ». titre El Deber ce matin. « Plusieurs secteurs civils et syndicats de l'opposition ont donné 24 heures à Luis Arce pour retirer la loi controversée sur le commerce informel. Mais le président n'entend pas céder », poursuit le quotidien. « Bien au contraire il appelle sa base à se mobiliser contre les grévistes ». Et preuve que le chef de l'État se veut déterminé : « Hier il a promu trois nouveaux commandants de la police bolivienne et leur a demandé publiquement de défendre la démocratie contre ce que Luis Arce qualifie d'« actions séditieuses », rapporte La Razon.

Le journal Correo del Sur met en garde contre une escalade dangereuse : « La loi doit être révisée pour parvenir à un accord inclusif ». L'éditorialiste regrette qu'« aucun dialogue n'est en vue alors que les deux camps durcissent le ton. Les victimes collatérales de cet énième conflit politique seront les Boliviens ».

Nicaragua : quelle réaction de l’OAE après les élections

L'Organisation des États américains tient depuis hier son Assemblée générale annuelle. Tout en haut de l'ordre du jour : la situation au Nicaragua après les élections de dimanche dernier. Huit pays membres de l'OEA ont introduit une résolution hier. Ils rappellent que ces scrutins « n'ont été ni libres, ni équitables, ni transparents et manquent de légitimité démocratique ».

Selon La Prensa, le texte demande au Conseil permanent de l'organisation de procéder à une « évaluation immédiate de ces élections au Nicaragua. Cette évaluation doit être achevée au plus tard le 30 novembre. L'OEA doit ensuite prendre les mesures appropriées ». La résolution sera mise au vote ce jeudi ou demain, vendredi. Et « son adoption ne fait guère de doute », estime le journal.

Si l’OEA arrive officiellement à la conclusion que le gouvernement de Daniel Ortega rompt l'ordre démocratique, elle pourrait activer l'article 21 de la Charte démocratique interaméricaine et suspendre le Nicaragua. Il y a urgence, alertent des défenseurs des droits de l'Homme. « Car depuis la réélection du président Ortega, la répression s'aggrave », rapporte le site d'information Confidencial. Et d'ailleurs on apprend aujourd'hui la mort du « premier prisonnier politique du régime sandiniste », titre La Nacion : « Santos Sebastián Flores Castillo est décédé dans une prison de haute sécurité au Nicaragua où il a passé plus de huit ans derrière les barreaux. Il a été arrêté après avoir accusé Daniel Ortega de violer sa sœur, âgée de 15 ans et qui était tombée enceinte ».

Pérou : avion présidentiel à vendre

Le chef de l'État péruvien a annoncé hier qu'il allait mettre en vente l'avion présidentiel. Avec l'argent de cette vente, Pedro Castillo compte financer les secteurs de la santé et de l'éducation qui ont été mis à rude épreuve par la pandémie de Covid-19. « C'est une jolie annonce », reconnaît El Commercio, mais le quotidien précise que Pedro Castillo n'est pas le premier à vouloir vendre l'avion qui sert à transporter le président. L'un de ses prédécesseurs, Alan García, avait déjà tenté le coup. Idem pour le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador et les chefs d'État équatoriens, Guillermo Lasso et son prédécesseur Lénin Moreno.

L'idée n'est donc vraiment pas nouvelle. En 2000 déjà, le président argentin de l'époque, Fernando de la Rúa, a cherché à vendre l'avion Tango 01 acquis sous le gouvernement de Carlos Menem. Les tentatives ne manquent pas, constate El Commercio avant de conclure : « Seulement voilà : aucun de ces avions n'a trouvé un acheteur ».

Aux États-Unis, les victimes de l'eau contaminée de la ville de Flint vont enfin pouvoir être indemnisées.

« Un tribunal du Michigan a approuvé le versement de 626 millions de dollars dans l'un des plus grands scandales sanitaires du pays », annonce le Washington Post. « La majeure partie de cette somme sera payée par l'État de Michigan », rapporte de son côté USA Today. « Et ce seront avant tout les au moins 20 000 enfants empoisonnés de Flint qui en bénéficieront ».

Le site d’information Bridge Michigan rappelle que le drame avait été provoqué parce que le gouverneur républicain de l'époque avait décidé en 2014 de changer la source d'approvisionnement en eau de la ville pour faire des économies. L'eau pure du lac voisin avait été échangée contre l'eau polluée de la rivière locale. Elle avait rongé les conduites du réseau de distribution et exposé les habitants de Flint à des taux de plomb toxiques.

