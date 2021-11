États-Unis: Biden espère faire retomber l'inflation avec son plan pour les infrastructures

Aux États-Unis, l'inflation a atteint les plus de 6% sur un an en ce mois d’octobre. Une mauvaise nouvelle pour le président américain qui se déplaçait, mercredi 10 novembre, au port de Baltimore, sur la côte est du pays pour vanter son plan pour les infrastructures.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Les ports, c’est l’un des nœuds du problème des chaînes d’approvisionnement aux États-Unis. C’est là que restent bloqués une bonne partie des marchandises au lieu d’atteindre les rayons des supermarchés. L’offre ne parvient pas à satisfaire la demande et Joe Biden va même jusqu’à expliquer que si ça ne pas, c’est parce que ça va mieux.

« L’ironie c’est que les gens ont plus d’argent maintenant. C’est grâce à ma première grande loi. Vous avez des chèques de 1 400 dollars, des chèques pour tout un tas de choses, a détaillé le président américain. Mais ce qu’il se passe s’il n’y a rien à acheter et que vous avez plus d’argent, ça crée un vrai problème. Les salaires augmentent et les gens ont de l’argent à la banque. Et grâce à la vigueur de notre reprise économique, les familles américaines peuvent acheter plus de produits. Et avec plus de gens avec de l’argent qui achètent des produits et moins de produits à acheter, que se passe-t-il ? Les prix montent ».

La solution pour le président, c’est son plan pour les infrastructures qui doit faciliter la circulation des marchandises. Et selon lui, même les meilleurs disent. « Cette loi va faire retomber la pression inflationniste. 17 prix Nobels d’économie m’ont écrit il y a environ 10 jours pour me dire que cela va faire baisser l’inflation », a assuré Joe Biden.

Peut-être, mais pas tout de suite. Joe Biden a prévu de signer le plan tant attendu lundi prochain.

