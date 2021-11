Cuba: l'opposant Guillermo Farinas arrêté à trois jours d'une manifestation pro-démocratie

Trois jours avant une manifestation prévue par l'opposition contre le gouvernement cubains, les autorités renforcent la pression sur les dissidents. Plusieurs d'entre eux ont été convoqués voire arrêtés. C'est le cas notamment de Guillermo Farinas, l'un des plus célèbre opposants, prix Sakharov du Parlement européen de 2010.

Arrêter les dissidents et les relâcher quelques jours après est une pratique bien connue des autorités cubaines. Au fur et à mesure que la manifestation pro-démocratie prévue pour lundi prochain s'approche, le gouvernement utilise cette vieille méthode pour faire taire toute voix discordante. Guillermo Farina a été arrêté vendredi après-midi à Santa Clara, tout comme deux autre opposants.

« Je ne vais pas me cacher »

Le principal organisateur de la marche, Yunior Garcia, a été menacé d'arrestation. Pour éviter toute répression violente lundi, il tentera toutefois d'aller manifester tout seul demain dimanche à la Havane. « Je ne vais pas me cacher », a t-il déclaré. L'opposition se mobilise pour demander la libération des prisonniers politiques.

Mais le gouvernement qui nie l'existence de personnes détenues pour avoir critiqué le régime, a interdit le rassemblement.

Manifestation orchestrée par les États-Unis

Selon le président cubain Miguel Diaz-Canel, la manifestation est orchestrée par les États-Unis qui souhaitent « détruire la révolution ». On verra si les tentatives d'intimidations seront efficaces ou pas. En tout cas pour l'instant, les organisateurs ont maintenu toutes les manifestations prévues dans la capitale et dans les six provinces.

