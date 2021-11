À la une: en Argentine, défaite ou triomphe d’Alberto Fernandez?

Publicité Lire la suite

La coalition de centre-gauche du président argentin Alberto Fernandez a perdu le contrôle des deux chambres du Parlement, dimanche 14 novembre lors de législatives partielles. En Une, ce lundi matin, les journaux du pays affichent – pour beaucoup – le même paradoxe : « Le gouvernement subit une lourde défaite, mais la présente comme un triomphe. » C’est d’ailleurs le titre choisi par La Nacion. Pour Clarin, « quelqu’un devrait dire à Alberto Fernandez qu’il a perdu », même si l’éditorialiste consent que son attitude est « compréhensible » : le président « s’attendait à une raclée électorale et ce n’est qu’une défaite majeure qu’il n’a pu éviter ». Pour ce journal, c’est Cristina Kirchner, la vice-présidente et cheffe du Sénat, qui a le plus perdu, elle qui « avait fait du Sénat et de la province de Buenos Aires ses deux bastions ». La Gaceta croit savoir, en tout cas, que « la croissance de l’opposition inaugure un nouveau scénario politique ».

Cuba : un 15 novembre différent pour le gouvernement et l’opposition

À Cuba, une marche pour le changement est organisée par l’opposition ce lundi. Les manifestants exigent, entre autres, la libération des prisonniers politiques. Cette marche a été convoquée par la plateforme d’opposition Archipiélago sur Facebook. En amont, indique 14ymedio, les autorités ont accru la pression sur les militants et les journalistes indépendants. Plusieurs ont été menacés, voire arrêtés comme le prix Sakharov, Guillermo Coco Fariñas, ou encore le rappeur Omar Mena.

Le média progouvernemental Cubadebate préfère mettre en avant un autre 15 novembre : celui de la rentrée des classes pour les écoliers. « Ils sont entièrement vaccinés, comme le sont plus de huit millions de Cubains. Les frontières rouvrent, tout comme les aéroports et les installations touristiques ». Selon le même média, « Cuba vit et renaît, au-delà des conspirations et des menaces, au-delà des défis et du harcèlement ».

États-Unis : l’armée avoue une bavure en Syrie

Le Washington Post revient de son côté sur les déclarations du porte-parole de l’armée américaine sur des bavures en Syrie, plus de deux ans après les faits. « L’armée américaine a tué des dizaines de personnes en Syrie, dont des femmes et des enfants, lors de frappes aériennes menées dans les derniers jours de la guerre contre l’État islamique », à Baghouz, le long de la frontière entre la Syrie et l’Irak, écrit le journal. Si l’armée s'en tenait jusqu’à présent à un bilan de 16 combattants de l’EI tués, elle reconnaît que « le statut de plus de 60 autres victimes » n’a pas pu être déterminé. Parmi elles, toujours selon le porte-parole, « plusieurs femmes armées » et « au moins un » enfant armé.

Ces déclarations font suite à la publication samedi 13 novembre d’un rapport dans le New York Times. Il indique que « certains responsables américains – y compris des militaires et des membres de la CIA – s’étaient interrogés sur la légitimité de l’attaque du 18 mars 2019 sur Baghouz, sur son caractère de crime de guerre et sur l’existence d’une volonté délibérée de cacher la vérité ».

Bientôt une majorité républicaine à la Chambre ?

Enfin, à un an des élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains pourraient grignoter une bonne partie de la Chambre des représentants, soutient le New York Times. En cause : le gerrymandering, le redécoupage des cartes électorales. C’est un sport national aux États-Unis, pour les deux partis. Il a lieu tous les dix ans, État par État, et cette fois les républicains semblent avoir la main sur ce processus dans plusieurs États clés.

Actuellement, à la Chambre, « les démocrates détiennent 221 sièges contre 213 pour les républicains ». Mais grâce au redécoupage, déjà achevé dans 12 États, les républicains seraient assurés de glaner cinq sièges supplémentaires, et donc de récupérer la majorité à la Chambre des représentants. Ce redécoupage, selon le journal, « risque de diviser encore plus le pays en réduisant davantage la compétitivité des élections ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne