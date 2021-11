COP26: les défenseurs de l'environnement bréiliens fustigent l'absence de Jair Bolsonaro

Le président brésilien Jair Bolsonaro à Brasilia le 10 novembre 2021. AP - Eraldo Peres

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Comme les dirigeants chinois et russe, le président brésilien, Jair Bolsonaro a brillé par son absence à la COP26. Alors que le pays est parmi les plus pollueurs de la planète et que la déforestation de l’Amazonie a encore atteint un nouveau record, l’absence du président brésilien est symbolique.