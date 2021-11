À la Une: le Chili, un pays polarisé

Publicité Lire la suite

Selon l’hebdomadaire brésilien Carta Capital, l’élection présidentielle de dimanche prochain est la plus « polarisée, divisée » que le pays ait connu depuis la fin de la dictature. La population chilienne est partagée entre le jeune progressiste Gabriel Boric et l’ultraconservateur José Antonio Kast, qui ne cache pas sa sympathie pour le régime de l’ancien général Augusto Pinochet. C’est la dernière élection selon les règles établies à la sortie de la dictature, explique un employé du port de Santo Antonio, à Carta Capital.

Le prochain scrutin sera plus démocratique, il prendra plus en compte la diversité de la population chilienne. L’employé portuaire met en garde contre la tentative d’élire un candidat « néofasciste », comme il dit. « La victoire de Jair Bolsonaro au Brésil devrait nous servir d’exemple », explique-t-il à Carta Capital. Selon l’hebdomadaire brésilien, la venue de réfugiés en provenance du Venezuela, de Colombie et d’Haïti a radicalisé le débat sur l’immigration et a contribué à la montée de José Antonio Kast.

Les autorités cubaines empêchent la manifestation de l’opposition

Le rassemblement contre le gouvernement prévu lundi 15 novembre n’a donc pas eu lieu. Les autorités ont déployé des moyens disproportionnés pour créer un sentiment de peur au sein de la population désarmée, écrit 14ymedio. Selon le site d’information proche de l’opposition, le gouvernement a « militarisé le pays » pour éviter la tenue de manifestations anti-gouvernementales. C’est « une victoire humiliante de la dictature cubaine », poursuit le journal en ligne. Sur les réseaux sociaux, certains opposants et leurs proches ont publié des photos qui les montrent brandir des pancartes devant leur maison. C’est le cas de la famille du dissident emprisonné Andy Garcia Lorenzo. « Liberté pour Andy », peut-on lire sur une banderole dont la photo est également partagée par 14ymedio.

Cette manifestation, on en parle aussi dans la presse officielle. Selon le quotidien Granma, l’organisateur de la manifestation Yunio Garcia (qui a été empêché par des partisans du gouvernement de sortir de sa maison) travaille pour les États-Unis, dans le but de déstabiliser le régime. La marche n’aurait pas été une expression des intérêts du peuple cubain comme son organisateur l’avait assuré, mais une tentative de « contre-révolution », selon l’organe officiel du Parti communiste.

Les débats politiques américains de plus en plus violents

Aux États-Unis, la presse titre sur le sommet virtuel entre le président Joe Biden et son homologue Xi Jinping, mais commente aussi les débats qui ont précédé l’adoption de la loi sur le plan d’infrastructure, signé hier par Joe Biden. « Ces débats ont montré le degré de violence politique que les États-Unis ont atteint », écrit USA Today. Nous vivons dans un pays où vous recevez des menaces de mort parce que vous souhaitez faire réparer des ponts, améliorer des autoroutes et faciliter l’accès à internet.

Le journal fait référence à ces élus républicains considérés comme des traîtres parce qu’ils ont voté en faveur du plan d’infrastructure proposé par Joe Biden. « Leur numéro de téléphone a été publié sur les réseaux sociaux, leurs familles menacées », poursuit USA Today. Pour le quotidien, c’est l’héritage de l’ancien président Donald Trump selon lequel l’investissement dans les infrastructures est une politique communiste qu’il faut combattre à tout prix.

