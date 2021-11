Assassinat du président haïtien Jovenel Moïse: un suspect arrêté en Turquie

Jovenel Moïse a été tué dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, dans sa résidence privée. Le président haïtien avait 53 ans. REUTERS/Andres Martinez Casares

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de quatre mois après l'assassinat du président Moïse, la justice haïtienne continue les auditions de témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et mobiles de ce crime sont encore inconnus, mais le dossier avance. Pour preuve, un suspect vient d’être arrêté en Turquie.