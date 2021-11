Sommet virtuel entre Joe Biden et Joe Biden: un entretien pour détendre l’atmosphère?

Photo montage de Joe Biden à Washington, le 6 novembre 2021, et le président chinois Xi Jinping à Brasília, au Brésil, le 13 novembre 2019. AP - Alex Brandon, Eraldo Peres

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Joe Biden et Xi Jinping ont effectué, lundi soir pour le premier, mardi midi pour le second à cause du décalage horaire, un sommet virtuel très attendu, le président américain soulignant le besoin de « garde-fous » pour éviter « un conflit » entre les deux pays et le président chinois plaidant pour une meilleure « communication ».