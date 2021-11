Défaite aux législatives argentines: Fernández tente de tourner la page

Trois jours après la défaite aux élections législatives et la perte de la majorité au Parlement, le président argentin Alberto Fernández s'est offert une grande manifestation de soutien, mercredi 17 novembre à Buenos Aires. L'occasion pour les péronistes de faire oublier leur déroute électorale en démontrant leur unité et leur capacité de mobilisation.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

La place de Mai et les avenues alentours étaient pleines à craquer mercredi à Buenos Aires. Drapeaux, musique, feux d'artifice, et plus de 100 000 personnes venues célébrer la journée du militantisme.

Et pas seulement, explique Mariano Barniero, étudiant en droit :

Nous sommes venus célébrer cette journée, mais aussi montrer notre soutien au gouvernement d'Alberto Fernández, de Cristina Kirchner et du Frente de Todos.

Un soutien important, trois jours après la défaite des péronistes aux législatives, et aussi une célébration de l'unité du Frente de Todos en dépit du revers électoral, selon cette militante.

Après l'élection de dimanche, nous avons montré que les péronistes sont tous sur la même ligne pour redresser le pays.

Vers 17 heures, Alberto Fernández arrive à la tribune. Économie, croissance, emploi, le discours du président est presque celui d'un candidat, et marque sa volonté de tourner la page de la pandémie pour donner une nouvelle impulsion à son mandat.

Il nous reste deux ans ! Et pendant ces deux années, je vais remplir chacun des objectifs que je me suis fixés !

Malgré cette démonstration de force, le président argentin sait que la perte de sa majorité parlementaire aux élections dimanche l'obligera à composer avec l'opposition jusqu'à la fin de son mandat.

