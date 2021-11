Deux hommes condamnés pour le meurtre de Malcolm X vont être innocentés

Le leader des Black Muslims, Malcolm X, lors d'un discours à New York, le 9 mai 1963. © AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'une des grandes figures de la lutte pour les droits civiques avait été assassinée le 21 février 1965 à New York. Un an plus tard, deux hommes étaient condamnés. Ils vont être innocentés, a annoncé ce mercredi 17 novembre le bureau du procureur de Manhattan.