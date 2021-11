À la Une: l’opposant cubain Yunior Garcia s’excuse d’avoir choisi l’exil

Publicité Lire la suite

Il a donné sa première conférence de presse à Madrid ce jeudi. Yunior Garcia, dont les proches sont restés sans nouvelles pendant plusieurs jours, s’est expliqué sur les raisons de son exil en Espagne. Le dramaturge cubain était à l’initiative de la marche pacifique « pour la démocratie » du lundi 15 novembre, qui n’a finalement pas eu lieu. Il voulait défiler avec une rose blanche à la main, mais il a été empêché de sortir de chez lui par des agents en civil.

Peu à peu, expliquait-il dès mercredi soir sur la chaîne YouTube de l’opposant cubain Ian Padron, en exil aux États-Unis, les pressions sur lui et sa famille sont devenues trop fortes. « Je ne suis pas une machine », explique-t-il, « juste une personne normale », avant d’ajouter qu’il n’était « probablement pas prêt pour cela ». Yunior Garcia soutient aussi que « la seule manière d’éviter d’être réduit au silence était de s’échapper ». Le média d’opposition 14ymedio reprend ses propos et rappelle que 659 personnes sont toujours en prison pour avoir participé aux manifestations du 11 juillet.

La presse officielle, pour sa part, tourne le départ du militant en dérision. « Yunior marche enfin... en tant que touriste à Madrid ! », se moque Cubadebate. Il critique Archipiélago pour avoir « fait tout un plat de sa disparition supposée ». « Un nouvel épisode », qui ne sert, selon le média proche du pouvoir cubain, qu’à « entretenir une certaine flamme après la défaite retentissante » de la marche prévue lundi.

États-Unis : 100 000 morts d’overdose en seulement un an

À la Une de la presse américaine, ce chiffre effarant : 100 000 personnes sont mortes d’overdose aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021, en seulement un an, donc. Cela n’était jamais arrivé encore, précise le Washington Post. C’est le dérivé du fentanyl qui est responsable des 3/4 des overdoses, remarque le Wall Street Journal.

Le journal explique que « la pandémie a intensifié les problèmes liés aux opioïdes » : les personnes dépendantes étaient plus isolées, et la crise sanitaire a aussi « fortement mobilisé les ressources et l’attention des autorités de santé publique ».

Le Canada et le Mexique s’inquiètent du « Buy American » de Joe Biden

Les États-Unis où se tient, à Washington ce jeudi, la première rencontre en cinq ans des trois pays d’Amérique du Nord. États-Unis, Mexique et Canada vont tenter de resserrer leurs liens après une présidence Trump marquée par les rapports de force. L’ancien chef de l’État « préférait les confrontations bilatérales afin, presque toujours, d’imposer ses conditions », commente El Economista. À ce jour, selon ce journal économique mexicain, « le pont le plus large qui relie les trois pays est le commerce, le plus étroit est politico-idéologique ».

Sur le plan commercial, les discussions s’annoncent effectivement compliquées. « Au Canada comme au Mexique, explique le journal québécois La Presse ce jeudi, on redoute les contrecoups de certains chantiers du plan “Buy American” de Joe Biden, en particulier ce crédit d’impôt (...) pour l’achat de véhicules zéro émission “made in USA” ». Les voisins des États-Unis considèrent qu’il s’agit d’une mesure protectionniste contraire à leurs accords commerciaux.

Depuis son arrivée à Washington, poursuit le quotidien, le Premier ministre canadien Justin Trudeau veut inciter Joe Biden à faire acheter « nord-américain » plutôt que seulement « américain ». Mais ce dernier n’a pas envoyé de signal « réjouissant », juge La Presse. À la veille du sommet, le président américain s’est rendu à Detroit, pour visiter une usine d’assemblage de véhicules zéro émission. Il a promis, rapporte le Washington Post, « que les emplois du futur se retrouveraient ici, dans le Michigan, et non à l’autre bout du monde ».

