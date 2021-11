Reportage

Élections au Chili: l'extrême droite veut regagner du terrain après les mobilisations sociales

Audio 01:20

Jose Antonio Kast, candidat de l'extrême droite chilienne à l'élection présidentielle du 21 novembre 2021, durant un meeting de campagne à Valdivia, le 17 novembre 2021. © AP - Jose Luis Saavedra

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La campagne électorale se termine ce jeudi 18 novembre avant le triple scrutin présidentiel, législatif et régional de dimanche. Des élections très attendues après les mobilisations sociales inédites de 2019 et la pandémie. Parmi les favoris des sondages, Gabriel Boric, ex-leader étudiant, à la tête d’une coalition de gauche, et l’ultra-conservateur José Antonio Kast, qui pourrait voler la vedette à la droite traditionnelle.