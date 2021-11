États-Unis: les opiacés comme le fentanyl tuent de plus en plus d'Américains

Mélange d'héroïne et de fentanyl photographié dans une rue à Philadelphie, en Pennsylvanie, en juillet 2021. © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le chanteur Prince et la star du rock Tom Petty en sont morts. Les opiacés comme le fentanyl tuent de plus en plus d'Américains. Pour beaucoup, ces médicaments ont d'abord été prescrits par des médecins comme anti-douleurs avant de devenir une addiction. Selon le gouvernement, plus de 100 000 personnes sont décédées d'une overdose pendant la pandémie du Covid-19, entre avril 2020 et avril 2021. Les autorités tirent la sonnette d'alarme.