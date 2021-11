Au Venezuela, pour faire le plein d'essence, il faut une journée entière

Au Venezuela se tiendront ce dimanche 21 novembre des élections régionales et municipales. L’opposition, qui avait boycotté tout scrutin depuis 2018, est cette fois de retour et présente des candidats face au régime socialiste du président Nicolas Maduro. Mais beaucoup de Vénézuéliens disent ne pas s’intéresser aux élections de dimanche. La gestion de leur survie dans un pays en pleine crise monopolise toute leur attention.

Publicité Lire la suite

De nos envoyés spéciaux à Caracas, Stefanie Schüler et Bertrand Haeckler

La file d’attente de voitures s’étend sur plusieurs kilomètres le long d’une voie rapide dans un quartier populaire de Caracas. « Si vous arrivez à 9h du matin vous serez servi le lendemain vers midi. Si je veux faire le plein, ça me prend une journée entière et je dois rester toute la nuit sur place. Le lendemain, je ne peux pas travailler parce que je serai trop fatigué. Et il arrive que quand c’est mon tour, ils annoncent qu’il n’y a plus d’essence ».

Libardo Ocopio est chauffeur de taxi. Ses faibles revenus l’obligent à faire le plein dans les stations services subventionnées par l’État où le carburant se paie en Bolivar, la monnaie vénézuélienne. Dans ces stations, les automobilistes n’ont le droit qu’à 120 litres par mois. Si ce quota est atteint, ils doivent se tourner vers le deuxième type de stations services à Caracas : ici pas de files d’attente, l’essence se vend en dollars américains. « Pour faire le plein, vous devez avoir 20 à 35 dollars ».

Une somme hors de portée pour la majeure partie des familles vénézuéliennes qui ne gagnent pas plus que 10 dollars par mois.« Toutes les stations services sont contrôlées par l'armée. Mais la présence des militaires est bien plus importante dans les stations services subventionnées. Là-bas, ce sont les soldats qui décident qui va être servi et avec combien de litres de carburant vous allez repartir », raconte le chauffeur désabusé.

Ces difficultés ont pour conséquence que Libardo Ocopio ne peut travailler plus que trois jours par semaine … ce qui affecte lourdement la situation économique de sa famille.

►À écouter aussi : [Reportage] Venezuela: un système de santé à bout de souffle et des conditions de vie qui se détériorent

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne