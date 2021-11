Cuba: l'artiste Yunior Garcia, figure du mouvement «Archipiélago», réfugié en Espagne

Il a quitté La Havane pour se réfugier à Madrid. L'opposant cubain Yunior García est arrivé hier mercredi en Espagne avec son épouse. Il était le principal organisateur de la manifestation de lundi dans la capitale cubaine mobilisation qui avait tourné court après l'arrestation de plus de 100 personnes.

Ses pièces de théâtre et ses scénarios pour la télévision et le cinéma étaient connus depuis longtemps. Mais c’est une autre notoriété, bien plus périlleuse, que Yunior Garcia avait acquise dernièrement. Il y a un an, lorsque des centaines d'artistes manifestent pour réclamer plus de liberté d'expression, il devient le porte-étendard d'une nouvelle génération de gens du spectacle, de journalistes et d'universitaires critique du gouvernement.

En juillet dernier, Cuba est secouée par de grandes manifestations spontanées, un mouvement inédit depuis la révolution de 1959. Yunior Garcia y prend part, tentant de réclamer quelques minutes d'audience à la télévision d'Etat. Il est alors arrêté, puis libéré le lendemain.

L’artiste a créé le groupe Facebook de débat politique Archipiélago, qui compte 38 000 membres. C’est sur cette plateforme qu’avait été lancé un appel à manifester lundi dernier à La Havane pour réclamer la libération des prisonniers politiques cubains.

Yunior Garcia avait lui envisagé de marcher seul, dimanche, mais il avait été bloqué chez lui. Depuis une dernière photo de lui, tenant une rose blanche, derrière son volet entrouvert, il était injoignable. Les membres d’Archipiélago avaient même cru à un enlèvement. Il est finalement réapparu à Madrid avec ce message posté sur Facebook : « nous sommes arrivés en Espagne, vivants, en bonne santé, avec nos idées intactes ».

