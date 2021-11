Analyse

Flux migratoires en Amérique centrale: le Mexique pris en étau

Migrants portant secours à d'autres migrants à monter sur une caravane, à Veracruz au Mexique, le 17 novembre 2021 © AP

Texte par : Gwendolina Duval 2 mn

Entre le Mexique et les États-Unis et dans toute l’Amérique centrale, les flux migratoires battent tous les records en 2021. Plus d’1,7 million de personnes ont été arrêtées à la frontière américaine. Le Mexique, pourtant réputé pour son ouverture, a renforcé ses moyens de lutte contre les personnes en situation illégale.