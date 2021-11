À la Une: en Oklahoma, Julius Jones échappe à la peine de mort

Publicité Lire la suite

The Oklahoman publie sur son site internet des vidéos de scènes de liesse au Capitole de l’Oklahoma jeudi, à l’annonce de la suspension de l'exécution de Julius Jones. Les autorités de l'Oklahoma ont finalement renoncé à exécuter cet Afro-Américain de 41 ans, condamné à la peine capitale pour un meurtre qu'il a toujours nié. Le gouverneur républicain Kevin Stitt a commué sa peine en détention à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. « Les chances que Jones soit un jour libre sont minces », commente The Oklahoman, même si l'un de ses partisans lance que « là où il y a de la vie, il y a de l'espoir ».

Un soulagement, mais aussi des critiques, titre le Washington Post. Car la décision a été prise au tout dernier moment, seulement quatre heures avant son exécution par injection létale, un traitement que certains jugent cruel. Le condamné s'était vu servir son dernier repas - des frites, des sandwiches, une pizza venue de ses fast-foods préférés. Cette affaire « intervient à un moment où le protocole de la peine de mort en Oklahoma fait l'objet d'un examen approfondi », poursuit le journal. « L'État a mis fin à un moratoire de six ans sur les exécutions en octobre, après une série d'injections létales ratées en 2014 et 2015 ».

Sommet tripartite à Washington : Justin Trudeau repart bredouille

Le Canada n'a finalement pas obtenu de concession jeudi de la part des États-Unis sur le « Buy American », lors du sommet États-Unis-Canada-Mexique. Le Premier ministre « Justin Trudeau est reparti bredouille de la Maison Blanche », selon Le Devoir. « Bien que la délégation canadienne ait passé deux jours à plaider qu’un crédit d’impôt pour véhicules électriques nuirait à son économie et à la bonne entente entre les deux pays, le gouvernement Biden a continué de défendre sa mesure et a semblé écarter tout compromis ». The Globe and Mail évoque la déception du gouvernement Trudeau, « qui a dû faire face aux menaces répétées de l'ancien président Donald Trump de déchirer l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord », mais qui aujourd'hui « a été pris au dépourvu lorsque Joe Biden, plus amical, s'est avéré avoir également un fort penchant protectionniste ».

Ottawa refuse les visas de francophones venus d’Afrique ?

Autre sujet à la Une de la presse canadienne : Ottawa refuse les visas d'étude de plus en plus de francophones, surtout venus d’Afrique, soutient Le Devoir. « Alors que le nombre d’étudiants étrangers anglophones augmente au Québec, les taux de refus pour les pays africains ne cessent de grimper ». Des avocats en droit de l'immigration dénoncent ces taux « qui frôlent 100 % » pour certains pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. « L’Algérie, le Sénégal et le Cameroun figurent par exemple parmi les six premiers pays d’origine des étudiants étrangers au Québec. Ils ont connu des taux de refus de plus de 80 % en 2020 et en 2021 ». Pour les étudiants indiens, ce taux de rejet avoisine seulement les 30%.

Colombie : pas de décision de la Cour sur l’avortement

À la Une de la presse en Colombie : les partisans de la dépénalisation de l'avortement devront encore attendre. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ont en effet reporté leur décision, qui devait être rendue avant la fin de la semaine. En cause, un problème de magistrats. L'un d'entre eux a fait une déclaration sur le dossier de l’avortement à un média, il a donc demandé à se déclarer interdit de vote. Mais ses collègues n'ont pas réussi à trancher jeudi. La décision de la Cour constitutionnelle sur l'avortement est donc reportée à une date indéterminée, au grand dam des manifestations anti et pro-avortement qui s'étaient rassemblés devant la Cour constitutionnelle, nous informe La Vanguardia.

Le journal précise que « l'avortement est la quatrième cause de mortalité maternelle dans le pays ». 400 000 IVG sont pratiquées chaque année, très peu dans des établissements adaptés. L’avortement est légal depuis 2006 seulement en cas de viol, de risque pour la mère ou de malformation du fœtus. Dans les autres cas, il s'agit d'un crime passible de quatre ans et demi de prison. Cette peine peut effectivement être appliquée, précise El Tiempo. 400 personnes environ sont poursuivies chaque année et un total de 346 personnes ont été condamnées depuis 2006. La plupart du temps, il s’agit de mineures de 14 à 17 ans.

Au Brésil, rien ne semble arrêter la déforestation...

Plus de 13 000 km² de forêts en moins entre août 2020 et juillet 2021. C’est ce que dit un rapport de l'Institut national de recherche spatiale, soit une augmentation de 22% en un an. Ce rapport a été remis au gouvernement brésilien depuis plus d'un mois, nous informe Folha de São Paulo, mais bizarrement il n'a été publié que jeudi, soit « après la COP26 », précise le journal.

