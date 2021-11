États-Unis: le plan social et environnemental de Biden passe l'étape de la chambre basse

Le vote du plan « Build Back Better » « est un nouveau pas de géant dans la poursuite de mon programme économique, pour créer des emplois, réduire les coûts, rendre notre pays plus compétitif et donner une vraie chance de réussite aux travailleurs ainsi qu'à la classe moyenne », s'est félicité Joe Biden dans un communiqué ce vendredi 19 novembre 2021.

MANDEL NGAN AFP