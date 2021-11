Etats-Unis : Kyle Rittenhouse, le tireur de Kenosha, acquitté

La Maison Blanche appelle au calme après l’acquittement de Kyle Rittenhouse qui divise l’Amérique. Pendant les émeutes anti-racistes à Kenosha dans le Wisconsin en aout 2020, ce jeune américain avait tué deux manifestants avec son fusil semi-automatique et en avait blessé un autre. A 18 ans, Rittenhouse encourait la prison à vie mais après 4 jours de délibérations, le jury l’a finalement jugé non coupable des 5 chefs d’accusations qui pesaient sur lui.

A l’énoncé du 5e chef d’accusation non coupable, Kyle Rittenhouse s’est écroule dans les bras de son avocat, en larmes, avant de ressortir libre du tribunal. A 18 ans, il encourait la perpétuité pour avoir tué par balle deux manifestants anti-racistes et blessé un troisième. Il est finalement acquitté à l’unanimité.

Après 4 jours de délibérations, les 12 jurés estiment en effet qu’il a tué en état de légitime défense. Le soir des faits, en aout 2020, Rittenhouse qualifié de « touriste du chaos » par le procureur, était pourtant venu d’un Etat voisin pour patrouiller à Kenosha armé d’un fusil d’assaut alors que la ville était secouée par des émeutes anti-racistes après la diffusion d’une vidéo montrant la police tirant 7 fois dans le dos d’un afro-américain.

Son procès suivi jusqu’à la Maison Blanche a fracturé l’Amérique, rappelle notre correspondant à Miami, David Thomson. A gauche, il est perçu comme un milicien extrémiste et meurtrier. A droite, il est célébré en héros, ayant eu le courage de faire face aux émeutiers détestés de Black Lives Matter. BLM qui ne se dit pas surpris du verdict : « le système fonctionne exactement comme il est censé faire, écrit le mouvement anti-raciste sur Twitter, pour protéger la suprématie blanche ».

La Maison Blanche appelle au calme

Du côté de la classe politique, c’est en descendant de son hélicoptère, juste après ses examens de santé, que le président Joe Biden s’est exprimé au sujet du verdict. Et il est resté mesuré et prudent. « Je m’en tiens aux conclusions du jury. Le système des jurys fonctionne et nous devons nous y conformer ».

Un peu plus tard, le président publiait un communiqué dans lequel il explique de de nombreux américains dont lui, se sentent inquiets et en colère. Il demande à chacun d’exprimer son opinion pacifiquement et dans le respect de la loi, assurant que la violence et la destruction de propriété n’ont pas leur place dans la démocratie américaine. Et il explique qu’il a proposé son soutien et son aide au gouverneur du Wisconsin pour assurer la sécurité publique, rapporte notre correspondant à Wahsington DC, Guillaume Naudin.

Son de cloche totalement différent de l’autre côté du spectre politique : Madison Cawthorn, représentant de la Caroline du Nord et l’un des républicains les plus virulents, se félicite de la nouvelle. « Kyle Rittenhouse est non coupable mes amis. Vous avez le droit de vous défendre. Soyez armés, soyez dangereux et soyez moraux ». L’élu conservateur assortit d’ailleurs son message d’une proposition de stage à l’intention de Kyle Rittenhouse.

