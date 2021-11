Reportage

Élections au Venezuela: la jeunesse du pays partagée entre inquiétude et optimisme

Des étudiants vénézuéliens rencontrés sur le campus de l'Université centrale du Venezuela fermée depuis 600 jours. © RFI/Stéfanie Schüler

RFI

À la veille des élections régionale et municipale au Venezuela, l’opposition a décidé de participer aux scrutins après avoir boycotté ceux de 2018 et 2020. Ces élections se déroulent alors que le pays est ravagé par une grave crise économique et sociale. Quel regard la jeunesse vénézuélienne porte-t-elle sur la situation du pays ?