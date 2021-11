Le Nicaragua demande à sortir de l'Organisation des États américains

Le Nicaragua a officiellement demandé à sortir de l'Organisation des États américains (OEA). La semaine dernière, l'OEA affirmait que les élections nicaraguayennes du début du mois (le 7 novembre) n'avait été « ni libres, ni justes, ni transparentes ». Le pays risquait de toute façon une suspension pour le non-respect des règles démocratiques définies par l'organisation.

Une lettre présentant la demande du Nicaragua a été envoyée à l'OEA ainsi qu'une copie aux médias. Le ministre des Affaires étrangères nicaraguayen y fait part officiellement du retrait de son pays de l'OEA. La décision est présentée comme un exemple de souveraineté du peuple.

Cuba salue l'annonce

Sans grande surprise, le ministre cubain des Affaires étrangères a salué cette annonce dénonçant la collusion de l'OEA avec les États-Unis et des tentatives d'ingérences dans la politique interne nicaraguayenne. L'article 143 de la charte de l'OEA permet à un État de se retirer de l'organisation. La procédure dure au total deux ans durant lesquels le pays doit continuer de respecter ses obligations. Le Venezuela a commencé un processus similaire en 2017.

Adversaires arrêtés

Daniel Ortega est à la tête du Nicaragua depuis 2007. Il a été réélu le 7 novembre 2021. Ses adversaires les plus sérieux avaient été arrêtés avant le scrutin. Au total, 39 personnes ont été détenus durant les six derniers mois. Leurs proches ont déclaré, hier, qu'ils souffraient de graves préjudices physiques et psychologiques en raison de leurs conditions de détention.

