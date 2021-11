Élections au Chili: un scrutin qui s’annonce indécis mais crucial pour le pays

Officiers de l'armée parlant à l'intérieur d'un stade de Santiago qui servira de bureau de vote pour les élections générales de ce dimanche au Chili. © AP Photo/Esteban Felix

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Chili, ce sont les élections présidentielle et législatives les plus importantes depuis près de trente ans. Quinze millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler le Congrès et décider qui remplacera le très impopulaire président de droite Sebastian Piñera à la tête du pays. Un jeune candidat de gauche, Gabriel Boric, et un candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, sont donnés favoris pour l'instant, mais le résultat du vote s'annonce d'ores et déjà très incertain.