Élections au Venezuela: les opposants au régime veulent réintégrer la scène politique

Au Venezuela, les électeurs sont appelés aux urnes aujourd’hui. Ils doivent choisir leurs maires, leurs conseillers municipaux ainsi que les gouverneurs des vingt-trois États du pays. Pour la première fois depuis 2017, l’opposition participe aux scrutins. C’est l’un des résultats des négociations entamées au Mexique entre le gouvernement du président Nicolas Maduro et l’opposition.

Le régime socialiste veut obtenir une levée au moins partielle des sanctions dont il est l’objet, notamment pour pouvoir vendre son pétrole. L’opposition, elle, veut obtenir des élections démocratiques. Le gouvernement a donc fait des concessions : deux des cinq recteurs du Conseil national électoral sont désormais issus de l’opposition. Et le régime a invité des observateurs électoraux de l’Union européenne et du Centre Carter. Un gage de transparence, selon lui, pour les scrutins de ce dimanche 21 novembre.

Dans ce contexte l’opposition a décidé de présenter des candidats, après quatre années de boycott. Ses chances de gagner sont pourtant minces parce qu’elle part en ordre dispersée face au gouvernement socialiste qui présente à chaque poste un candidat unique.

Un premier pas avant la présidentielle de 2024

Mais le vrai enjeu est ailleurs : par ces scrutins régionaux et locaux, les adversaires du régime tentent avant tout de réintégrer la scène politique vénézuélienne. Un premier pas avant l’élection présidentielle de 2024. La question est donc de savoir combien de Vénézuéliens suivront l’appel aux urnes aujourd’hui. Une grande partie de la population dit vouloir un changement politique, tant les conditions de vies sont devenues insupportables. Mais beaucoup d’électeurs potentiels ne font confiance ni à l’opposition ni au système électoral pour y arriver.

Quand on pose la question de savoir quelles sont leurs principales préoccupations, les habitants de la capitale vénézuélienne ont des préoccupations assez diverses, rapportent nos envoyés spéciaux à Caracas, Stéfanie Schüler et Bertrand Haeckler. « Les prix en dollars qui augmentent tous les jours. La nourriture est hors de prix et notre argent ne suffit pas pour en acheter. C’est ça le plus grave aujourd’hui », explique au micro de RFI une femme au chômage.

Pour une mère de famille, la priorité c'est « avant tout la santé ! C’est très angoissant d’apprendre tous les jours dans les médias le nombre de personnes qui meurent à l’hôpital en raison du manque d’intrants médicaux. Dans les pharmacies on retrouve maintenant des médicaments. Mais ils sont si chers qu’on ne peut pas les acheter ».

Un chauffeur de taxi pointe quant à lui du doigt « la sécurité et l’impunité ». « Parce que l’insécurité vient des policiers. Désormais, presque tous les cambriolages et vols sont commis par des policiers. Face à ça nous sommes complètement démunis. Ceux qui sont censés nous protéger sont ceux qui nous braquent et nous attaquent », déplore-t-il.

Des citoyens résignés

Et puis il y a cette enseignante, employée du ministère de l’éducation, qui dit « vouloir oser » nous parler. Au Venezuela, écoles et universités souffrent aujourd’hui. Beaucoup d’enseignants ont quitté le pays. « Je suis très inquiète pour l’éducation au Venezuela. Le système éducatif a régressé. C’est très insatisfaisant. Mais aller voter n’est plus la solution ! », affirme-t-elle.

Car si l'opposition fait son retour lors de ces élections, elle reste très divisée et ne remportera certainement pas une victoire écrasante, à part peut-être quelques régions et mairies importantes, selon notre envoyée spéciale à Caracas, Alice Campaignolle. Elle aura surtout du mal à mobiliser des citoyens résignés, qui, pour beaucoup choisiront l'abstention.

