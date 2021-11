Canada: Montréal face à une recrudescence des violences armées

Une vue de la ville de Montréal au Canada (image d'illustration). © Daniel SLIM / AFP

Texte par : Pascale Guéricolas

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi dans un des quartiers du nord de Montréal. Des parents, des enfants, et surtout des adolescents, qui connaissaient Thomas Trudel. Il y a une semaine, ce jeune homme sans histoire de 16 ans a été tué avec une arme à feu alors qu’il rentrait chez lui vers 21h. De plus en plus d’élus et le grand public dénonce la violence à Montréal où le nombre de fusillades augmente.