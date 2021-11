À la Une: le Chili va-t-il vers les extrêmes?

Publicité Lire la suite

La presse ne s’attendait visiblement pas à la victoire du candidat d’extrême droite, José Antonio Kast, au premier tour de l’élection présentielle chilienne. C’est une victoire surprenante, titre El Mercurio. La victoire d’un « outsider », ajoute La Tercera. Selon le journal, le chef du parti républicain se dit confiant de remporter aussi le second tour. « Ce sera le choix entre la liberté et le communisme, entre la démocratie et le communisme », a déclaré ce fervent partisan du président brésilien, Jair Bolsonaro.

Le journal Diario Financiero voit les choses autrement. En décembre prochain, écrit le quotidien, les électeurs chiliens décideront entre deux changements : l’un qui mènera vers plus de sécurité publique et l’autre qui introduira davantage de justice sociale.

D’après El Mercurio, la véritable surprise vient plutôt d’un autre candidat, qui sera sans doute très courtisé en vue du second tour. Il s’agit de Franco Parisi : il a obtenu près de 13% des voix et arrive donc en troisième position, devant les candidats des partis qui ont gouverné le pays depuis plus de 30 ans. Sa particularité : il a des problèmes avec la justice chilienne. Il a donc fait une campagne virtuelle depuis les États-Unis, où il habite.

La fin d’un cycle politique

Il n’empêche, pour Diario Financiero, cette élection marque la fin d’un cycle politique. « Pour la première fois depuis le retour de la démocratie, les représentants des deux grands partis traditionnels seront absents du second tour. Les deux gagnants du premier tour, José Antonio Kast et Gabriel Boric, se trouvent aux antipodes du système politique, ce qui ne facilitera pas la recherche de compromis ».

Le premier tour de l’élection présidentielle est aussi très commenté par la presse régionale. « Chili choisit l’option extrême » lors d’un scrutin plus divisé que jamais, titre le journal colombien El Espectador. Pour le quotidien brésilien Folha de Sao Paulo, c’est un pays « brisé » qui se réveille ce matin après le premier tour. Quel que soit le vainqueur, il n’aura pas la majorité au Congrès. Le Chili, modèle économique dans la région, risque de devenir ingouvernable, écrit le journal brésilien.

Au Venezuela, le gagnant est… l’abstention

Pour El National, le véritable gagnant des élections régionales et municipales est l’abstention, qui s’élève à presque 60%. Les électeurs ont tourné le dos à la classe politique en général, d’après le directeur d’un institut de sondage. « Le PSUV est puni pour ses 22 ans de gestion politique et l’opposition paye le prix de son manque d’unité », poursuit le quotidien.

Le site d’information Tal Cual relate le fait que le président cubain Miguel Diaz-Canel a félicité son homologue vénézuélien pour sa victoire avant même la publication des premiers résultats par le Conseil national électoral. Tal Cual souligne également que Nicolas Maduro a invité les trois gouverneurs élus de l’opposition à travailler avec lui.

Le journal vénézuélien La Prensa pour sa part fait état de nombreuses irrégularités et d’agressions qui ont accompagné le scrutin, notamment dans les États remportés par l’opposition. Selon une candidate à la mairie dans l’État de Lara, citée par le quotidien, des « colectivos », des milices armées proche du gouvernement chaviste ont attaqué la maison d’un militant de l’opposition. Des observateurs électoraux de l’ONG Transparencia Venezuela ont eux aussi déclaré avoir été agressés par des « colectivos ».

Libération de deux otages en Haïti

Deux otages parmi un groupe de 17 missionnaires nord-américains et leurs proches enlevés, il y a plus d’un mois en Haïti, ont été libérés. C’est à la Une d'Alterpresse qui s’appuie sur le communiqué de l'Église américaine à laquelle les otages appartiennent. Christian Aid Ministries, une organisation basée dans l’Ohio, « est en mesure de signaler que les deux otages qui ont été libérés sont sains et saufs », selon Alterpresse. L’agence de presse rappelle que 16 Américains et un Canadien ont été kidnappés, le 16 octobre dernier, par le gang 400 Mawozo. Parmi eux, se trouvent également des enfants « dont un bébé de huit mois ».

Jointe par le Washington Post, l’organisation religieuse n’a pas souhaité commenter la libération des deux otages. D'après Gédéon Jean, directeur du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme en Haïti, c’est la première fois que le gang armé détient un groupe d’otages aussi longtemps. « C’est un indice que les négociations ne sont pas faciles », ajoute Gédéon Jean dans le Washington Post.

