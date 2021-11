États-Unis: à Waukesha, une voiture fonce dans la foule à l'occasion d'une parade de Noël

© CITY OF WAUKESHA via REUTERS

Aux États-Unis, une voiture a foncé dans la foule à Waukesha, une ville du Wisconsin. Il y a cinq morts, disent les autorités. Au moins une quarantaine de personnes ont été blessées. Un suspect est en détention. Toutes les pistes restent envisagées.

Les vidéos de l’incident, intervenant vers 16h30 (heure locale), partagées sur les réseaux sociaux, montrent une voiture rouge foncer sur des barrières blanches, puis sur la foule à Waukesha dans le Wisconsin écrit notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki. La ville organisait une parade pour célébrer la mise en place du sapin de Noël. Le véhicule a touché des participants, parmi lesquels des enfants. L’incident a provoqué un mouvement de panique, un policier a ouvert le feu sur le véhicule pour tenter de l’arrêter, mais en vain.

« Des morts »

La voiture a été retrouvée un peu plus tard, sérieusement endommagée. « Nous pouvons confirmer que cinq personnes sont décédées et quarante blessées. Cependant, ce bilan peut changer car nous continuons à collecter des informations », a indiqué le département de police de la ville sur sa page Facebook. La police a annoncé qu’un suspect était en détention sans donner plus de détail.

Quartier bouclé

Le quartier reste bouclé pour les besoins de l’enquête, même si les autorités assurent qu’il n’y a plus de risques. Et ce lundi, les écoles de la ville devraient rester fermées a encore annoncé le chef de la police. Le président américain Joe Biden a été informé de cet incident, la Maison Blanche « se tient précisément informée de la situation à Waukesha et nos coeurs se brisent face à tous ceux qui ont été frappés par ce terrible incident », a indiqué un responsable de la présidence américaine, cité par l'AFP. « Nous avons contacté les responsables locaux et de l'Etat pour offrir notre aide si nécessaire », a-t-il encore ajouté. Par ailleurs, plusieurs parlementaires du Wisconsin ont exprimé leur condoléances, dont la sénatrice démocrate Tammy Baldwin qui a jugé que cette « horrible violence vous brisait le coeur ».

