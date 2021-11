États-Unis: le nombre de mort du Covid-19 en 2021 dépasse le bilan de 2020

Le mémorial en hommage aux victimes du Covid-19 à l'observatoire Griffith de Los Angeles le 19 novembre 2021. © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Aux États-Unis, le Covid-19 continue de faire des victimes. La campagne pour une troisième dose a commencé et les enfants peuvent être vaccinés depuis un peu plus de deux semaines. Malgré cela, il y a eu plus de morts en 2021 qu’en 2020 dans le pays, la faute notamment au variant Delta, hautement contagieux.