Venezuela: l'opposition subit un revers cinglant pour son retour sur la scène électorale

Au Venezuela on votait, dimanche 21 novembre, pour des élections municipales et régionales. Pour la première fois en quatre ans l’opposition revenait sur la scène électorale, après avoir boycotté les derniers scrutins. Mais le retour a été décevant pour les opposants au gouvernement.

Publicité Lire la suite

C’est un coup dur qu’a vécu l’opposition vénézuélienne cette nuit. Les résultats se sont fait attendre, ils n’ont été connus qu’un peu après minuit, à 90% du décompte des voix. Les opposants à Nicolas Maduro n’ont gagné que trois États sur 23, un de moins qu’aux dernières élections régionales, détaille notre correspondante à Caracas, Alice Campaignolle. L’opposition n’est pas parvenue à mobiliser ses partisans. C’est un échec, que l’on peut qualifier de « cuisant ».

Pourtant on s’y attendait, beaucoup de vénézuéliens sont résignés et ne croient plus en leur processus électoral, alors ils ne se sont pas déplacés pour aller voter. La participation est estimée à 42%, un chiffre extrêmement bas même pour une élection locale. Et après avoir disparue des bulletins de vote pendant 4 ans, l’opposition est revenue très divisée, impossible donc de faire face aux parti socialiste uni du Venezuela, le PSUV.

Mais au-delà d’une victoire ce scrutin c’était l’opportunité pour les opposants au gouvernement actuel de renouer avec leurs partisans, après ce long boycott. Mais il semblerait que ces élections du 21 novembre aient été rendez-vous raté.

Les chavistes célèbrent leur victoire

Les chavistes ont en revanche allègrement fêté leur victoire. Sur la Plaza Bolivar au centre historique de Caracas, plusieurs centaines de sympathisants du PSUV ont patienté jusqu’à minuit pour attendre l’annonce des résultats, rapportent nos envoyés spéciaux, Stéfanie Schüler et Bertrand Haeckler. Et pour beaucoup ici, la participation de l’opposition à ces élections régionales et municipales ne fait que rendre la victoire plus belle. « La démocratie a été confirmée au Venezuela. Nous avons remporté un succès glorieux », lance un de ses militants.

►À lire aussi : Élections au Venezuela: les opposants au régime veulent réintégrer la scène politique

Mais les électeurs chavistes, comme tous les Vénézuéliens, font face à un quotidien de plus en plus précaire. Et ils n’hésitent plus à le faire savoir au régime socialiste victorieux. « J’espère qu’ils s’occuperont un peu plus de la population. Bon c’est ce qu’ils ont toujours fait, mais j’espère quand même qu’ils s’en occuperont un peu plus ! Parce que les gens les plus pauvres sont très durement frappés par les sanctions économiques que nous imposent les États-Unis », explique Souleya.

« Nous savons tous qu’il y a les sanctions américaines. Mais cela ne devrait pas servir d’excuse pour tous les problèmes que nous avons ici. Avec ou sans sanctions, les candidats qui ont été élus ce dimanche doivent aider la population vénézuélienne », affirme de son côté Hugo, un autre supporter du parti au pouvoir.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne