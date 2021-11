États-Unis: l'inflation plombe le budget des américains à l'approche de la saison des fêtes

Les repas de fête de cette année s'annoncent déjà comme les plus chers de l'histoire des Etats-Unis.

Aux États-Unis, l’inflation s’installe et les problèmes d'approvisionnement persistent malgré les efforts de l’administration Biden. Une situation qui affecte le pouvoir d’achat des Américains qui entament la saison des fêtes ce jeudi avec Thanksgiving. Des célébrations qui risquent de coûter plus cher que jamais.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans ce supermarché du Bronx, Lizbeth Rodriguez réapprovisionne les étagères du rayon frais et colle les étiquettes de prix sur les produits. « Tout augmente tellement. Tout ! un dollar, 50 centimes, 25 centimes... Les gens s’en plaignent, mais bon, ce n’est pas ma faute », déplore-t-elle.

Le prix de la viande a augmenté de 10% cette année

La faute est en fait aux problèmes d’approvisionnement qui touchent tous les domaines aux États-Unis. La faute aussi à la hausse des prix du carburant et au manque de main d'œuvre. Tout coûte donc plus cher. Le prix de la viande a ainsi augmenté de 10% cette année. Celui d’autres produits de 4%. Les repas de fête devraient être les plus chers de l’histoire du pays.

Alors certains s’organisent. « J’ai commencé à faire mes courses pour le repas de Thanksgiving il y a trois semaines. Et quand j’ai acheté mes blancs de dinde, c’était déjà beaucoup plus cher que les années d’avant », explique une cliente du supermarché.

Guetter les promotions

Maryline guette les promotions pour stocker autant de produits qu’elle peut. Surtout les ingrédients les plus utilisés pour les fêtes. Elle n’est pas la seule à faire ça et avec les problèmes d’approvisionnement, cela n’est pas sans conséquences. « Si vous cuisinez pour Noël, vous entrez au magasin et parfois toute la farine est déjà partie ! », explique-t-elle.

Face à cette situation, de nombreux Américains optent pour un grand repas de famille pour les fêtes de Thanksgiving. Une façon de mutualiser les courses et de dépenser moins d’argent.

