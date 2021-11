Haïti: le festival PapJazz reporté face à la menace des gangs

L’emprise des gangs sur la vie des Haïtiens ne faiblit pas. Si une trêve décrétée par une des bandes armées a permis de rétablir l’accès au principal terminal pétrolier, la criminalité paralyse toujours les activités quotidiennes. Dans ce contexte de crise, les organisateurs du Festival international de jazz de Port-au-Prince (PapJazz) se sont résignés à reporter « sine die » leur édition 2022, qui était prévue pour la fin janvier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Le PapJazz est le premier grand rendez-vous culturel de l’année en Haïti. Mais les organisateurs ont dû se rendre à l’évidence : réunir plus d’une centaine de musiciens venus des quatre coins du monde, dans une ville où les enlèvements se sont multipliés et où les gangs contrôlent un large territoire, ça n’est pas possible.

Le coeur n'y est pas

Milena Sandler, de la fondation Haïti Jazz, explique bien qu’actuellement, le cœur n’y est pas vraiment. « Cela fait un moment qu’on tire aussi sur la corde. On a chaque année, depuis trois ans je dirais, pris le risque à chaque fois et en mesurant quand même les risques. Cette année effectivement, cela fait un petit moment qu’on se dit déjà que, même moralement, c’est un peu difficile, d’avoir un événement festif et on fait de la musique, témoigne-t-elle. Donc, ce n’est même pas par les dires que l’on peut un peu s’exprimer. Voilà, c’est un festival international avec des artistes locaux et internationaux, 150 musiciens. On ne peut pas prendre le risque non seulement pour nos musiciens, mais pour nos équipes, pour le public évidemment ».

Pas de PapJazz en janvier, mais les organisateurs se refusent à renoncer à cette édition 2022 et réfléchissent à une programmation pour fin juin, évidemment si la situation du pays le permet à ce moment-là.

► À lire aussi : Haïti: libération de deux otages parmi les 17 Nord-Américains enlevés mi-octobre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne