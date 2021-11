Venezuela: Juan Guaido appelle à l'unité après l'échec de l'opposition aux élections régionales

Le chef de l'opposition vénézuélienne et président par intériem autoproclamé, Juan Guaido, lors de sa conférence de presse du 22 novembre 2021 à Caracas. © AP Photo/Ariana Cubillos

Au Venezuela, le décompte des bulletins des élections municipales et régionales continue, notamment pour éclaircir la situation de deux États dont on ne connaît pas encore le vainqueur. Si l’opposition a finalement gagné plus d’une centaine de municipalités, les résultats restent catastrophiques pour les opposants à Nicolas Maduro. Le président autoproclamé Juan Guaido a tenté de parler à son camp, en appelant à l’unité mais son discours a du mal à convaincre.