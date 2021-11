Tuerie de Parkland: le FBI va verser 130 millions de dollars aux familles des victimes

Après la tuerie du lycée de Parkland en Floride en 2018, le département de la Justice américain va verser 130 millions de dollars aux victimes et à leurs proches. Une somme censée compenser les défaillances du FBI car à deux reprises la police fédérale avait reçu des alertes sur le tueur qui auraient pu empêcher le drame.

Six semaines avant la tuerie, le FBI recevait un appel qui aurait dû l'alerter. Au bout du fil, une femme s’inquiétait de photos d’armes à feu, de munitions et d’animaux mutilés postées sur Instagram par un certain Nikolas Cruz 19 ans juste après le décès de sa mère. « Je suis sûre qu’il va exploser, disait cette informatrice à la police fédérale. Il va s’introduire dans une école et ouvrir le feu », rapporte notre correspondant à Miami, David Thomson.

Quarante jours plus tard c’est exactement ce qu’a fait Nikolas Cruz, tuant 17 de ses anciens camarades au fusil d’assaut AR-15 dans son ex-lycée de Parkland en Floride et en blessant une quinzaine d'autres.

Première alerte

Mais ce n’est pas tout, cinq mois avant le drame, le FBI recevait une première alerte envoyée cette fois par un administrateur de chaîne YouTube. Dans un commentaire Nikolas Cruz promettait de devenir un tueur professionnel en milieu scolaire. Là encore, pas de réaction du FBI.

Ces défaillances révélées au lendemain de la fusillade avaient été reconnues par le FBI et avaient choqué les familles de victimes. Quarante d’entre elles avaient porté plainte pour négligence. Une plainte qui débouche aujourd'hui sur accord avec le ministère de la Justice qualifié d’historique par leurs avocats : 130 millions de dédommagement pour l’une des pires tueries scolaires qu’aient connus les États-Unis.

Cruz se dit « désolé »

Nikolas Cruz, 23 ans aujourd'hui, a plaidé coupable le mois dernier des 17 chefs d'inculpation de meurtre et s'est dit « désolé ». Il doit maintenant être présenté devant un jury pour que sa peine soit fixée. Les procureurs ont affirmé qu'ils demanderaient la peine de mort.

