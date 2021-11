Haïti: le Premier ministre Ariel Henry remanie son gouvernement

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a procédé ce mercredi 24 novembre à un remaniement ministériel, après des semaines de négociations avec des partis d’opposition. Si cette refonte du gouvernement pourrait potentiellement apaiser la scène politique, cela ne change rien à la profonde crise sécuritaire du pays, sous l’emprise des gangs qui multiplient les enlèvements crapuleux.

De notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Huit nouveaux ministres ont fait mercredi 24 novembre leur entrée au sein du gouvernement d’Ariel Henry. Certains sont déjà rodés à leur fonction : Nesmy Manigat et Alix Larsen, respectivement nommés à l’Éducation et à la Santé, avaient déjà occupé ces postes dans de précédents cabinets ministériels.

Ce remaniement intervient dans le cadre de l’accord de sortie de crise que le Premier ministre a signé en septembre avec quelques partis d’opposition et des organisations de la société civile. La matérialisation de cette entente politique : l’arrivée à la tête du ministère de la Planification et de la Coopération externe de Ricard Pierre, ancien sénateur et figure de l’opposition au défunt président Jovenel Moïse.

Mais cette relative ouverture du gouvernement ne suffira pas à sortir Haïti de la profonde crise dans laquelle elle se trouve. L’emprise des gangs sur la capitale et plusieurs zones de province ne faiblit pas. Les enlèvements continuent de se multiplier et les bandes armées exigent des sommes d’argent toujours plus élevées aux proches de leurs victimes.

