À la Une: fin de campagne minée par la violence au Honduras

Publicité Lire la suite

J-2 avant les élections générales au Honduras. Le pays doit notamment remplacer son président, Juan Orlando Hernandez, réélu en 2017 sur fond d’accusations de fraude électorale. Plusieurs organismes, comme le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, appellent à des élections « pacifiques et transparentes », note El Heraldo en Une, dans un contexte « tendu et polarisé ». Une grande violence a émaillé la campagne de ce pays pauvre d'Amérique centrale, « plusieurs candidats ont trouvé la mort ces dernières semaines ». Depuis l'annonce des primaires en septembre 2020, l'ONU a enregistré 63 cas de violences politique, 29 assassinats, 14 attaques 12 agressions ainsi qu'un enlèvement. « Aucune élection ne vaut la perte d'une vie humaine », a également déclaré la cheffe de la Mission d'observation électorale de l'Union européenne.

Une violence alimentée par les réseaux sociaux, si l'on en croit l'Observatoire de la désinformation, citée par Once Noticias. Ce dernier a relevé au cours des deux derniers mois 400 messages quotidiens de désinformation véhiculés par 180 profils Facebook. Il ne s’agit probablement que du haut de l'iceberg, estime le média hondurien, qui note un pic désinformation ces derniers jours, avec usurpation de l'identité de comptes de médias et de journalistes célèbres.

Quel vote pour la diaspora ?

La presse hondurienne revient ce vendredi sur le profil des électeurs. Dans ce pays de près de 10 millions d'habitants, quatre électeurs sur dix ont moins de 30 ans, écrit La Prensa. Le vote des jeunes pourrait donc être déterminant, selon le journal, même si ces derniers sont plutôt désabusés. Une jeune femme, qui s'apprête à voter pour la première fois, se demande si cela servira à quelque chose, face au phénomène des achats de vote dans son pays.

Les Honduriens sont nombreux à fuir leur pays pour des raisons économiques ou pour échapper aux maras, les gangs de trafiquants de drogue dont l'activité a un lourd impact sur leur vie quotidienne. Des milliers de personnes partent chaque année au sein de caravanes pour tenter de demander l'asile dans les pays voisins. Pourtant, seuls quelques 15 000 Honduriens de l'étranger seront habilités à voter dimanche, note La Prensa. Des valises électorales ont été envoyées dans 15 villes des États-Unis, deux au Canada et deux au Mexique. Six pays d'Amérique centrale et de République dominicaine organiseront aussi un vote pour les Honduriens de l'étranger.

Nayib Bukele, roi du bitcoin

Dans le pays voisin, le Salvador, le président Nayib Bukele continue de surfer sur le bitcoin. On se souvient de l'annonce en grande pompe, cette semaine, d'une Bitcoin City, « une sorte de zone économique spéciale, avec des avantages fiscaux pour les investisseurs », résume El Faro. Mais le média indépendant écrit que le plus important dans cette histoire, « derrière la fumée et les lumières », c'est que le président salvadorien envisage de « chercher une alternative au système monétaire traditionnel pour obtenir des financements ». Le média souligne « l'émission d'une obligation d'un milliard de dollars en bitcoins », soit une enveloppe similaire au montant que le gouvernement négociait avec le Fonds monétaire international (FMI). Cette alternative implique un réseau de sociétés domiciliées « dans des pays tels que les îles Vierges britanniques, Hong Kong, le Kazakhstan et Gibraltar ».

Thanksgiving, jour de fête ou jour de deuil ?

Jeudi, les Américains ont célébré la fête mythique des États-Unis, Thanksgiving. C'est le 400e anniversaire du rassemblement de 1621, lorsque les pèlerins ont « rompu le pain avec la tribu Wampanoag ». « Mais ce premier rassemblement, qui est devenu plus tard la fête fédérale de Thanksgiving, a également été précédé et suivi d'années de maladies apportées par les colons étrangers et d'années de violence brutale entre les Européens et les peuples autochtones », raconte le Daily Press. Jeudi à Plymouth, dans le Massachusetts, des membres de tribus amérindiennes se sont d'ailleurs rassemblées pour « pleurer les peuples autochtones du monde entier qui ont souffert de siècles de racisme et de mauvais traitements », indique la chaine locale WSAZ.

Le Daily Press a demandé à des habitants de la réserve Morongo, en Californie du Sud, ce qu'ils pensaient de Thanksgiving aujourd'hui. « Après 400 ans, notre peuple est toujours aux prises avec la vérité », répond l'un d'entre eux. Il suggère que chaque Américain réfléchisse au véritable héritage de Thanksgiving. Avant d'ajouter cette nuance : « Les Indiens d'aujourd'hui, nous sommes des miracles ambulants (…). Nous avons survécu à un génocide commandité par l'État. (...) Donc, si aujourd'hui je suis assis devant un grand écran de télé, que je regarde du football et que je mange de la dinde, finalement, c'est peut-être le symbole de la réussite ultime ici en Amérique ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne