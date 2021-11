La frontière États-Unis-Mexique entre Tijuana et San Diego rouverte pour les touristes

A Tijuana, l’effervescence a repris comme avant la pandémie depuis la réouverture de la frontière terrestre américaine il y a quelques jours. Depuis le 8 novembre, les touristes ayant suivi un processus de vaccination complet peuvent à nouveau entrer aux États-Unis. Certaines personnes se sont précipitées pour entrer sur le sol américain reprendre leurs habitudes de passage dans la ville frontalière.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Tijuana,

Au poste-frontière de San Ysidro, du côté mexicain, les files de voitures sont très longues. Des milliers de véhicules font la queue, pour passer aux États-Unis, à tous les moments de la journée. Certains automobilistes racontent que depuis la fin des restrictions, il faut compter environ deux heures pour passer de l’autre côté.

L’une des frontières les plus fréquentées au monde

Les vendeurs ambulants, au bord de la route, qui proposent toutes sortes d’objets, de la nourriture, disent eux aussi, que depuis un peu plus de deux semaines, le trafic est beaucoup plus important, mais aussi que l’attente est plus longue, parce que les autorités américaines mettent plus de temps pour contrôler les papiers et les preuves de vaccin des personnes qui traversent.

► À lire aussi : Flux migratoires en Amérique centrale: le Mexique pris en étau

Pendant plus d’un an et demi, la ville de Tijuana au Mexique et sa voisine San Diego aux États-Unis ont été séparées. Mais la frontière est à nouveau officiellement ouverte, et beaucoup de Mexicains passent aux États-Unis pour faire des achats dans les centres commerciaux, juste de l’autre côté de la frontière, et encore plus à l’approche des fêtes.

Plusieurs personnes expliquent qu’elles vont chercher des produits électroniques, des vêtements de marque, tout ce qu’on ne trouve pas au Mexique. Également, dans la file d’attente, il y aussi des Mexicains qui traversent pour retrouver des membres de leur famille qui vivent du côté américain. L’un d’entre eux raconte qu’il se rend à San Diego pour revoir sa sœur pour la première fois depuis la pandémie.

Seuls les touristes peuvent passer

La frontière américaine est à nouveau ouverte, mais pas pour tout le monde. Si les touristes peuvent passer faire leurs achats, les demandeurs d’asile eux sont toujours bloqués. Si les Etats-Unis ont supprimé les restrictions à la frontière pour les personnes entièrement vaccinées. Le titre 42, instauré par Donald Trump au début de pandémie, est toujours en vigueur.

Avec cette mesure, les migrants qui veulent traverser pour déposer une demande d’asile sur le sol américain, sont automatiquement refoulés, qu’ils soient vaccinés ou non. Leur demande n’est pas prise en compte et ils sont expulsés en quelques heures. C’est une mesure sanitaire et non une mesure migratoire, alors ce titre 42 est extrêmes critiqué par les migrants qui se sentent discriminés et les organisations civiles qui dénonce l’hypocrisie de ce système.

► À lire aussi : États-Unis: Joe Biden face à la question de l’immigration

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne