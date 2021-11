Brésil: à Rio de Janeiro, la reconstruction du Musée national a commencé

Trois ans après l’incendie qui avait ravagé une grande partie du principal musée d’histoire naturelle d’Amérique latine, sa remise en état commencera par la façade. À l’époque, l’incendie avait été dénoncé comme une « tragédie annoncée » en raison du manque de maintenance.

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

« Nous sommes devant l’entrée principale du Musée national, devant cette façade belle et merveilleuse que nous voulons restituer en tant que première partie de la reconstruction pour la société brésilienne. »

Casque de chantier sur la tête, Alexander Kellner, directeur du Musée national, fait le tour du bâtiment. Si l’extérieur de l’ancien palais impérial du XIXe siècle sera restauré au plus proche de l’original, la perte de 85% des collections changera forcément l’intérieur du musée. « Nous voulons faire un musée plus contemporain, poursuit Alexander Kellner. C’est ce que veut le public, et c’est ce qui fait sens pour nous. »

Une fin de chantier prévue pour 2026

À l’arrière, dans les bureaux du personnel, quelques restes de carrelages et de fresques effacées aux murs nous rappellent la grandeur du palais : « C’était mon bureau. Je suis entré au musée national le 21 août 1997. Et ici c’était mon règne… et vous pouvez voir ce qu’il en reste. »

Les travaux de remise en état devraient être achevés en 2026, année qui marquera la fin du second mandat du directeur du musée. Il avait pris ses fonctions six mois avant la tragédie. « J’entrerai dans l’histoire comme le directeur du musée qui a pris feu, dit-il. C’est très frustrant, mais en même temps c’est libérateur. Tant que je serai en bonne santé, je lutterai pour la reconstruction de ce musée. »

L’inauguration de la façade est prévue pour le 7 septembre 2022, à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance du Brésil.

► À écouter aussi : Le Musée national de Rio de Janeiro

