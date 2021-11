Élections générales dans un Honduras polarisé et épuisé face aux violences

Près de 5,2 millions de Honduriens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 novembre, pour les élections générales. Treize candidats briguent la succession du président Juan Orlando Hernandez, soupçonné par les États-Unis d'être impliqué dans le narcotrafic.

À gauche, la candidate Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d'État est la favorite des sondages. À la tête du parti Libre, la candidate de 62 ans propose, dans ce pays très conservateur, de légaliser l'avortement et le mariage pour tous.

Pour la première fois dans son histoire, le Honduras pourrait donc élire une présidente. En 2013, Xiomara Castro avait été battue d'une courte tête par le président sortant. Cette fois, elle bénéfice de soutiens de poids : plusieurs candidats à la présidentielle ont choisi de se retirer pour la soutenir. L'objectif est de récupérer le pouvoir, qui est aux mains du Partido Nacional depuis plus de 10 ans, depuis le putsch de 2009. À la tête de ce parti de droite, Nasry Asfura, 63 ans, est le maire de la capitale, Tegucigalpa.

Un pays face à la violence, la corruption et au trafic de drogue

La campagne a été particulièrement violente : les deux candidats s'accusant mutuellement de corruption et d’implication dans le trafic de drogue. La liste des défis est immense : le pays est miné par les gangs, la corruption.

Plus de la moitié des 10 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté et le chômage a presque doublé en un an en raison de la pandémie. Une situation qui pousse chaque année des milliers de Honduriens à fuir, principalement en direction des États-Unis.

