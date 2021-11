À la Une: Xiomara Castro en tête de la présidentielle au Honduras

Publicité Lire la suite

Ce dimanche, c’était jour de vote au Honduras, et ce lundi, c’est la couleur rouge qui domine les Unes de la presse hondurienne : rouge comme le tailleur de Xiomara Castro, rouge comme les drapeaux de son parti politique, le parti de gauche Libre, des drapeaux qui remplissent les rues de la capitale Tegucigalpa. Un rouge à voir en Une d’El Heraldo, avec une photo de la candidate tout sourire, barrée d’un « Xiomara présidente » - même si le résultat définitif n’est pas encore tombé. Selon les premiers résultats, elle obtenait plus de 53 % des suffrages, et ce lundi, note La Prensa, « elle est toujours en tête du décompte ».

La Prensa propose d’ailleurs un reportage photo de ces « centaines de sympathisants du parti Libre qui ont envahi les rues après avoir entendu les résultats donnés par le Conseil national électoral ». Une foule largement masquée pour cause de Covid, mais qui n’a pas hésité à s’entasser - on le voit sur les photos - jusque dans les coffres de voitures hérissées de drapeaux rouges, et des drapeaux bleu et blanc du Honduras, « pour célébrer avec des cris de joie le triomphe de Xiomara Castro ».

« Merci à toi, peuple ! »

Once Noticias rassemble les réactions sur Twitter des membres du parti Libre, avec à l’honneur celle de Manuel Zelaya Rosales, mari de Xiomara Castro et ex-président du Honduras, victime d’un coup d’État en 2009 : « Merci à toi, peuple ! Tu écris l’Histoire. Nous ne te décevrons jamais ».

Mais de l’autre côté du spectre politique, hier soir, après les premiers résultats, le parti de droite, le Parti national, raconte La Prensa, « a demandé à ses dirigeants de ne pas quitter les bureaux de vote », persuadés que leur candidat Nasry Asfura « allait finalement remporter les élections générales ». Le premier résultat ne le crédite que de 34 % des voix, mais, affirme le député Jorge Zelaya, « quand la majorité des votes sera comptée on va voir que c’est le Parti national qui a gagné ».

Pourtant, pour El Heraldo, l’écart entre les deux candidats est tellement important que les jeux sont quasiment faits. D’ailleurs Xiomara Castro s’est déclarée gagnante dès hier soir, au sortir d’élections qui, note le journal, ont enregistré une participation importante, et qui selon les observateurs se sont déroulées « dans le calme et la tranquillité ».

Au Venezuela, Nicolas Maduro traite les observateurs électoraux de l’Union européenne d’« espions »

L’accusation du président vénézuélien est en Une d’El Periodiquito. Ils sont venus pour « salir » les élections du 21 novembre dernier, affirme Nicolas Maduro qui insiste : « ils ont circulé librement pour espionner la vie sociale, économique, politique du pays ».

La mission d’observateurs de l’UE avait souligné plusieurs irrégularités dans son rapport, un rapport « mal écrit » et « plein d’improvisations » selon Nicolas Maduro, c’est à lire dans El Nacional qui, comme le reste de la presse, se fait l’écho des déclarations présidentielles - après des élections qui ont vu le parti au pouvoir remporter 90 % des gouvernorats et 63 % des mairies : « Les oppositions ont occupé leur espace », a noté hier le président. « Le régime n’a rien pu faire contre le dégoût de “ses’ électeurs », juge de son côté El Nacional dans son éditorial.

Ouverture du procès de Ghislaine Maxwell

Aux États-Unis, ouverture ce lundi du procès de Ghislaine Maxwell, la compagne de longue date de Jeffrey Epstein. L’homme d’affaires américain s’était suicidé dans sa cellule en 2019, alors qu’il était accusé de viol sur mineurs. Ghislaine Maxwell, la fille du magnat de la presse Robert Maxwell, est, elle, accusée de l’avoir « aidé à recruter de jeunes filles et à abuser d’elles ». De fait « l’ombre d’Epstein plane sur le procès », titre le New York Times.

Un procès « largement vu comme remplaçant celui que son compagnon de longue date n’a jamais reçu ». Du coup, selon un ancien procureur interrogé par le journal, le travail de l’accusation va être difficile : « Il ne va pas falloir qu’elle consacre une trop grande partie du procès à Epstein et sa conduite, et pas assez à Maxwell ». Car le procès devra répondre à cette question, en titre du Washington Post : « Qui est la vraie Ghislaine Maxwell : celle qui facilitait les choses pour Epstein, ou un pion ? »

« Maxwell a rejeté toutes les accusations », rappelle USA Today, qui note que les témoins de l’accusée « vont probablement contester la fiabilité de récits qui arrivent des dizaines d’années après les faits ». En tout cas, note USA Today, ce procès est la seule chance pour les victimes de se faire entendre dans une cour de justice.

