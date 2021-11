À la Une: au Honduras, la victoire de Xiomara Castro actée par le monde des affaires

Le journal La Prenza avec à sa Une le visage de la candidate à la présidentielle au Honduras, Xiomara Castro et titre sur « sa victoire attendue ». le 29 novembre 2021.

Un peu plus de la moitié des bulletins sont dépouillés, mais la tendance semble irréversible. Pas encore de confirmation de la part des autorités électorales, mais la victoire de Xiomara Castro est désormais actée. La preuve, cette prise de position du monde des affaires, à lire dans La Tribuna. Le secteur privé se range derrière Xiomara Castro et se dit prêt à travailler avec elle, titre le journal hondurien. D’après La Tribuna, les organisations patronales espèrent que la nouvelle présidente pourra tenir ses promesses qui consistaient à rendre le pays plus attrayant pour les investisseurs.

Autre priorité du secteur industriel : contenir la pandémie de Covid-19 qui a durement frappé le pays afin de permettre un regain des activités économiques. Selon les informations de La Tribuna, des représentants de l’industrie rencontreront prochainement des conseillers économiques de Xiomara Castro afin de discuter d'un plan de relance.

La justice vénézuélienne annule l’élection d’un gouverneur

C’est à la Une de la presse nationale. Le Tribunal suprême de Justice a ordonné au Conseil national électoral (CNE) de convoquer un nouveau scrutin le 9 janvier prochain. Selon les projections du CNE, citées par Ultimas Noticias, le candidat de l’opposition Freddy Superlano devance son rival socialiste Argenis Chavez, le frère de l’ex-président Hugo Chavez. Mais Superlano a été déclaré inéligible en amont des élections régionales.

Le candidat écarté, lui, rejette la décision de la justice et se considère toujours comme le vainqueur. Il dénonce dans le journal El Nacional, proche de l’opposition, une tentative « d’annuler la volonté du peuple ».

Selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, qui s’exprime dans le même journal, les observateurs électoraux de l’Union européenne ont relevé lors du scrutin entre autres un certain « manque d'indépendance judiciaire », « le non-respect de l’État de droit » ainsi que « la non-validation arbitraire de certaines candidatures ».

Omicron, une menace pour Joe Biden

Le variant Omicron représente bel et bien une menace politique pour le président américain, écrit le site d’information The Hill. Les républicains utilisent déjà l’existence de ce variant (et sa très probable circulation aux États-Unis) pour accuser Joe Biden d’avoir échoué à freiner la propagation de la pandémie. Ce lundi 2ç novembre, la porte-parole du parti républicain a déclaré que le président n’avait pas pu « éradiquer le Covid-19 comme il l’avait promis ».

Il est vrai, souligne USA Today, que Joe Biden a placé la lutte contre la pandémie et le redémarrage de l’économie au centre des priorités de sa présidence. Le 4 juillet dernier, jour de l'indépendance aux États-Unis, il avait annoncé que le pays était « plus proche que jamais de l’indépendance de ce virus mortel ».

Face à la résurgence du virus, avec aujourd’hui un nouveau variant, la Maison Blanche mise avant tout sur la vaccination. Le problème, écrit USA Today, c’est que la justice bloque pour l’instant la demande de l’administration démocrate d’une vaccination obligatoire pour les salariés des grandes entreprises. Plusieurs États conservateurs mais aussi certaines entreprises ne veulent pas en entendre parler et ont déposé des recours.

Septième ballon d'or pour Lionel Messie

Lionel Messi renforce encore plus sa légende dans l’histoire du football, écrit Clarin, avant de continuer, plus poétiquement : « Parmi tant d’étoiles il y en a une qui brille plus que toutes les autres ». Une récompense bien méritée, estime Olé, car après tout, Messie a contribué à remporter avec l’Argentine la Copa America au Brésil, grâce à une « finale inoubliable ».

